-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu açıklaması



( İSTANBUL ) TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: "81 ilde eğitime 270 milyon dolar yatırım yaptık" İSTANBUL



- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Her sektöre yapılan yatırımda kar da zarar da edebilirsiniz, eğitim hariç. 81 ilde eğitime çok büyük yatırımlar yaptık. TOBB olarak son dönemde 81 ilde eğitime 270 milyon dolar yatırım yaptık." dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi'nin yılın ilk aylık olağan toplantısı 'Sürdürülebilir Büyüme İçin Nitelikli Üretim Ekonomisine Geçişte Eğitim, Kalite ve Ar-Ge’nin Önemi' ana gündemi ile gerçekleştirildi.

Toplantıya katılan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yaptığı açıklamada, eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu söyleyerek, "Her sektöre yapılan yatırımda kar da zarar da edebilirsiniz, eğitim hariç. Eğitime yapılan yatırımda her türlü kar var. 81 ilde eğitime çok büyük yatırımlar yaptık. TOBB olarak son dönemde 81 ilde eğitime yaptığımız katkı 270 milyon dolar" dedi.

Dünya ekonomisinde genel görünüme baktıklarında, 3 ülke hariç bütün ülke ekonomilerinde büyüme beklendiğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, "Arjantin, Venezuela ve Sudan hariç. Bölgeler bazında büyüme beklentilerine baktığımızda, ABD hariç tüm bölgelerde 2020-2021'de büyümenin artması bekleniyor. Bu durum bizim için de geçerli ve bu Türkiye için iyi haber." diye konuştu.

"2019'un son çeyreği için yüzde 5'lik büyüme bekliyorum" Dünya ekonomisinde mevcut risklerden bahseden Hisarcıklıoğlu, dünyadaki borçlanma oranının yüksekliğine işaret edip, dünyanın bu zamana kadar hiç bu kadar borçlu olmadığını, bu borçlanmanın büyük risk taşıdığını vurguladı. Diğer bir riskin de dünyadaki ekonomik modelde olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Dünyada, en üst yüzde 1'in sahip olduğu servet, yüzde 99'un sahip olduğu servetten fazla. Biri artarken, diğeri aşağı doğru gidiyor. Dünya barışı ve istikrarı için en büyük sıkıntı bu. Bütün dünyanın rahatsız olması gereken tablo. Dünyanın daha adil ve sürdürülebilir yeni bir ekonomik modele ihtiyacı var. Kapitalizmin dönüşüme ihtiyacı var. Yeni bir iktisadi, hukuki ve çevreye saygılı bir altyapıyı kurup, adil ve istikrarlı bir büyüme modeline dünyanın ihtiyacı var. Dünyanın buna geçmesi lazım. Kapitalizm, yeniden kendini tarif etmeli. Türkiye'ye baktığımızda, 2019'a sıkıntılı başladık. 2019'un son çeyreği için yüzde 5'lik büyüme bekliyorum. İş dünyası olarak bu hedefe kilitlendik, risklerimiz var ama fırsatlara iyi odaklanmalıyız." açıklamalarında bulundu. "Türkiye'nin Otomobili, sanayinin dönüşümünde rol model olacak" Türkiye'nin Otomobili konusuna da dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, "Türkiye'nin Otomobili, sanayinin dönüşümünde rol model olacak. İlk defa Türkiye'deki önemli iş insanları bir araya gelerek Türkiye'nin geleceğine yatırım yapıyor. İlk defa böyle bir model oldu. Türkiye'nin Otomobili demek, yeni bir sanayi politikası ve teşvik yaklaşımı, yeni bir yatırımcı ortaklık modeli, ekosistem geliştirme ve dönüştürme misyonu demek" şeklinde konuştu.

(MFA-EE-E)



loading...