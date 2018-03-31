Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu - KASTAMONU

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu - KASTAMONU

- Fabrika gezisinden detay - İşçilerle fotoğraf çekilmesinden detay - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun konuşması"Oda ve borsaların illerdeki yatırımlarını destekliyoruz" - TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu:"Oda ve borsaların illerin potansiyelini değerlendirmek amacıyla yaptıkları yatırımları çok önemsiyorum. Odalarımızın illerdeki bu tür yatırımlarını destekliyoruz ve tavsiye ediyoruz"KASTAMONU (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, oda ve borsaların illerin potansiyelini değerlendirmek amacıyla yaptıkları yatırımları desteklediklerini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, Kastamonu Ticaret Borsasının (KTB) "Rekabetçi Sektörler Programı" kapsamında yaklaşık 10 milyon avro yatırımla Organize Sanayi Bölgesi'nde hayata geçirdiği "Endüstriyel Orman Ürünleri İçin Ortak Kullanım İşleme Tesisi"nde incelemelerde bulundu.İşçilerle fotoğraf çektiren Hisarcıklıoğlu, KTB Başkanı Sedat İşeri'den tesis hakkında bilgi aldı.Hisarcıklıoğlu, gazetecilere burada yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği ve Türkiye arasında yürütülen "Rekabetçi Sektörler Programı" çerçevesinde yapılan Kastamonu Endüstriyel Orman Ürünleri İçin Ortak Kullanım işletmesinin bölge açısından çok önemli olduğunu vurguladı.KTB yetkililerini kutlayan Hisarcıklıoğlu, "Borsamızın AB projesi ile Kastamonu 'ya ve ağır sanayimize katkı sağlamak için yaptığı bu yatırım çok önemli. Küçük ve orta boy işletmelerin yararlanabileceği modern ve güzel eser." dedi.
Hisarcıklıoğlu, KTB'nin yaptığı projenin alanındaki ilklerden olduğunu aktararak, "Oda ve borsaların illerin potansiyelini değerlendirmek amacıyla yaptıkları yatırımları çok önemsiyorum. Odalarımızın illerdeki bu tür yatırımlarını destekliyoruz ve tavsiye ediyoruz. Alanında ilklerden olan Kastamonu 'daki bu proje de umarım örnek olur." diye konuştu.

Avro Kutlay Salar Lyon Gesi 

İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Türkiye'nin İlk Milli Uçak Gemisi GörüntülendiTürkiye'nin İlk Milli Uçak Gemisi Görüntülendi
Bakanlık 282 Hileli Ürünü Açıkladı!Bakanlık 282 Hileli Ürünü Açıkladı!
Hızır Operasyonlara Sessiz GidecekHızır Operasyonlara Sessiz Gidecek
Kışın Vazgeçilmez Lezzetinin Sofraya YolculuğuKışın Vazgeçilmez Lezzetinin Sofraya Yolculuğu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı