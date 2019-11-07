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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
TMO Genel Müdürü Güldal: 'Sınırsız ve ihalesiz ithalat yetkisi söz konusu değil' - ADANA

TMO Genel Müdürü Güldal: 'Sınırsız ve ihalesiz ithalat yetkisi söz konusu değil' - ADANA

TMO Genel Müdürü Güldal: "Sınırsız ve ihalesiz ithalat yetkisi söz konusu değil" - ADANA - Genel Müdür Ahmet Güldal'ın katıldığı toplantıdan görüntü - Güldal ile röportajTMO Genel Müdürü Güldal: "Sınırsız ve ihalesiz ithalat yetkisi söz konusu değil" - "Bu sadece sürelere ve maliyetlere yansıyan dezavantajları ortadan kaldırmak için yapılan bir düzenlemedir" - "TMO, Türkiye'de hasadın devam ettiği hiçbir üründe dış tedarik, ithalat yapmamaktadır, yapmamıştır, bundan sonra da yapmayacaktır"ADANA (AA) - İBRAHİM ERİKAN - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, tarımsal ürünler için TMO'ya sınırsız ve ihalesiz ithalat yetkisi verildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.Güldal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TMO'nun, bu zamana kadar çiftçinin yanında olduğunu, bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğini vurguladı.Basında, TMO'ya tarımsal ürünler için sınırsız ithalat ve ihalesiz alım yetkisi verildiğine ilişkin iddiaları içeren haberlerin yer aldığını anımsatan Güldal, şöyle konuştu:"TMO'nun, Türkiye'nin ihtiyacı olduğu zaman yapacağı ithalatlarla ilgili sınırsız bir yetkisi söz konusu değil. İhalesiz alım yapılması da doğru değil. Bu sadece sürelere ve maliyetlere yansıyan dezavantajları ortadan kaldırmak için yaptığı bir düzenlemedir. Yurt dışından ürün tedariki Sayın Cumhurbaşkanı tarafından TMO'ya verilen yetki sınırları içerisinde, yetki verilen ürünler ve miktarları çerçevesinde yapılacaktır. Ayrıca kesinlikle ihaleli olacaktır."Güldal, kendilerine verilen yetkiyle bazı olumsuz şartların ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini anlatarak, "Burada sadece süreler ve bu sürelerden kaynaklanan maliyet dezavantajının ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. Onun dışında TMO, Türkiye'de hasadın devam ettiği hiçbir üründe dış tedarik, ithalat yapmamaktadır, yapmamıştır, bundan sonra da yapmayacaktır. Verilen yetkiyi de hangi ürüne ne kadar yetki verilmişse, ihtiyaç varsa ihtiyaç kadar yapacaktır." diye konuştu.
- "İhalesiz ve sınırsız vurguları doğru değildir"Güldal, amaçlarının piyasayı denge tutmak olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:"Buradaki amaç, iç piyasada oluşabilecek dalgalanmaları önlemek, piyasa regülasyonu sağlamak ve piyasayı dengede tutmaktır. Onun dışında herhangi bir amacı yoktur. İhalesiz ve sınırsız vurguları doğru değildir. Yanlış anlaşılmıştır ve düzeltilmesi gerekir. TMO, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çiftçinin dostu olmaya, paydaşlarını doğru bilgilendirmeye devam edecektir."

Asad Tarım Bild Muhabir Toplantı 

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