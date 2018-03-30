TİSK 2017 KSS ödülleri sahiplerini buldu - İSTANBUL Haberi
- Ödül töreninden detaylar - TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen'in konuşması - Ödüllerin takdimiTİSK 2017 KSS ödülleri sahiplerini buldu - Dereceye giren 10 şirketin ödülleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun katılımlarıyla düzenlenen tören ile sahiplerine verildi - Törende büyük ödülü Koç Holding'in "Ülkem İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum" Projesi aldıİSTANBUL (AA) - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) geleneksel Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Ödülleri'ni, 2017 yılında kazanan şirketler belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun katılımlarıyla düzenlenen tören ile dereceye giren 10 şirketin ödüllerinin verildiği törende, büyük ödülü Koç Holding'in "Ülkem İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum" Projesi aldı.Bu yıl 4.'sü gerçekleştirilen TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödül Töreni'nin açılış konuşmasını yapan TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen, şirketlerin KSS çalışmalarının gönüllülük esasına dayandığını ve bu esasın korunması gerektiğini belirtti. Şirketlerin yasal yükümlülüklerinin ötesinde, tamamen toplum yararını ön planda tutarak, kendi imkan ve ölçülerinde KSS konusunda faaliyetler gerçekleştirdiklerini vurgulayan Önen, büyük ölçekli şirketlerle birlikte KOBİ ve mikro ölçekli işletmelerin de KSS alanında gayret göstermeye teşvik edilmelerinin önemini anlattı. Önen, şunları kaydetti:"Konfederasyonumuz işletmelerin sesi olmak anlayışı ve işveren kesimini temsil eden sosyal taraf bilinci ve sorumluluğuyla 56 yıl, ülkemizin ekonomik ve sosyal alanda kalkınmasına destek olmakta çalışma mevzuatı alanındaki tecrübesi ve bilgi birikimiyle iş dünyasına rehberlik etmektedir. TİSK işverenleri endüstrileri ilişkileri alanında yurt içinde 50'i aşkın platformda, yurt dışında Uluslararası Çalışma Teşkilatından Uluslararası İşveren Teşkilatı ve Avrupa İş Dünyası Konfedarasyonu'na kadar uluslararası platformda temsil edilmekteyiz. Ekonominin değişik sektörlerinde faaliyet gösteren 20 üye işveren sendikasının gücüyle ülkemize ve işverenlerimize toplumumuza güç katmakta ve daha iyi hizmet vermeye gayret etmekteyiz. Bu gayretlerin en önemli parçalarından biri de, kurumsal, sosyal sorumluluk çalışma gündemimizde öncelikli sıralarda yer almaktadır. TİSK olarak bu ödül ile üyelerimiz içinde kurumsal sosyal sorumluluk bilincinin artırılmasını şirketlerin bu konuda çalışma yapmasını özendirmeye çalışıyoruz." - TİSK 2017 KSS ÖdülleriKonuşmaların ardından geçilen ödül töreninde, Büyük Ödül, Koç Holding’in "Ülkem İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum", projesine layık görüldü. Ödülü Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Özgür Burak Akkol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı Sarıeroğlu'nun elinden aldı. Yenilikçilik Ödülü'nü Mercedes - Benz Türk "50. Yılda 50 Startup" projesiyle, Etkililik Ödülü'nü Dow Türkiye "Öğretmenin Kimyası" projesiyle, Kapsayıcılık Ödülü'nü Türk Traktör "Filizlerin Mucizesi" projesiyle, İyi Uygulama Ödülünü Ford Otosan "Umuda Yolculuk" projesiyle, Sürdürülebilirlik Ödülü'nü ise L'oreal Türkiye "Bilim Kadınları İçin" projesiyle almaya hak kazandı.Yarışmada GAN TÜRKİYE Özel Ödülü'ne Türk Traktör "Tarım Makineleri Laboratuvarı" projesi layık görülürken, Jüri Özel Ödülü Dentaş’ın "Özel Eğitim Uygulama Merkezi" projesine verildi. KOBİ kategorisinde Büyük Ödülü JP Gıda "İyilik Atölyesi" projesini aldı. KOBİ kategorisindeki JP Gıda Danışmanlık şirketi, toplumumuzda sayıları tam olarak dahi bilinmeyen dezavantajlı bireylerin yaşama katılmasını, üretmesini, toplumun tüm kesimleri ile ilişki ve iletişim kurmalarını sağlayacak bir proje olarak tasarlanan “İyilik Atölyesi” projesi ile bu kategoride Büyük Ödül almaya hak kazandı. Ödülü JP Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Demir, projede yer alan down sendromlu çocuklarla beraber, bakan Sarıeroğlu'nun elinden aldı. Etkililik Ödülünü ise Asis Otomasyon ve Akaryakıt Sistemleri "Monticola" projesi kazandı.Toplam 37 şirketin başvurduğu yarışmanın jüri Üyeleri medya, akademi ve sivil toplum kuruluşlarının etkin isimlerinden oluştu. TİSK 2017 KSS Ödül Programı Jüri Üyeleri Kadir Has Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başkanı Prof. Dr. Banu Baybars Hawks, Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Gresi Sanje, Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Sevgi Dönmez Maç, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Koordinatörü Başak Güçlü Elbir, Sosyal İnovasyon Merkezi Kurucu Ortağı Suat Özçağdaş, TOBB Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, Yenibiriş.com İç Anadolu Bölge Yönetmeni Özlem Şen, Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Dünya Gazetesi Köşe Yazarı Rüştü Bozkurt, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Murat, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Tamer Atabarut projeler için oy kullandı.