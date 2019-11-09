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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Tır çamurluğundan 94,5 kilogram afyon sakızı çıktı - YALOVA Haberi

Tır çamurluğundan 94,5 kilogram afyon sakızı çıktı - YALOVA Haberi

- Dedektör köpeklerin yardımıyla tırda yapılan aramadan görüntü - Tır çamurluklarından görüntü - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince tırın çamurluklarının gizlenen afyon sakızlarının ortaya çıkarmasından görüntü - Tır çamurluğunda ele geçirilen 94,5 kilogram afyon sakızlarından görüntü Tır çamurluğundan 94,5 kilogram afyon sakızı çıktı - Yalova 'daki operasyonda, x - ray cihazında şüpheli olarak görünen yerlere gizlenen uyuşturucu madde, dedektör köpeklerin yardımıyla bulunduYALOVA (AA) - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Yalova ’da gerçekleştirilen operasyonda bir tırın çamurluklarına gizlenen 94,5 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Yalova ’da yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında limana gelen araçlar risk analizine tabi tutuldu.İran uyruklu bir kişinin sürücülüğünü yaptığı, İran plakalı bir tır riskli olarak değerlendirildi. Şüpheli araç gözetim altına alınarak x - ray taramasına yönlendirildi. Gerçekleştirilen tarama neticesinde aracın dorse çamurluklarında şüpheli yoğunluk tespit edildi.Arama hangarına alınan araç, narkotik dedektör köpeklerinin de katılımıyla detaylı incelendi. X - ray cihazında şüpheli olarak görünen yerlere dedektör köpeklerin de tepki vermesi üzerine aracın dorsesinin çamurlukları yerlerinden söküldü.Aracın çamurluklarından çıkarılan toplam 42 paket içerisindeki maddeden alınan numunenin, yapılan analizinde afyon sakızı cinsi uyuşturucu olduğu anlaşıldı.Gümrük muhafaza ekiplerinin operasyonu sonucu ele geçirilen 94 kilogram 454 gram afyon sakızı cinsi uyuşturucu maddeyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Narkotik Dedektör Köpek Kaçakçılık 

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