TİM Başkanı Gülle: 'Son 10 yılda iş gücüne dahil olan kadın sayısı yüzde 60 arttı' - ANKARA
TİM Başkanı Gülle: "Son 10 yılda iş gücüne dahil olan kadın sayısı yüzde 60 arttı" - ANKARA - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin konuşmasıANKARA - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, şubat ayı dış ticaret rakamlarının açıklandığı toplantıda konuştu.
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