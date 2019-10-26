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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
TİM Başkanı Gülle, Kilis Valisi Soytürk'ü ziyaret etti - KİLİS

TİM Başkanı Gülle, Kilis Valisi Soytürk'ü ziyaret etti - KİLİS

- Kilis Valiliği ziyareti - TİM Başkanı İsmail Gülle'nin konuşması - Kilis Valisi Recep Soytürk'ün konuşmasıTürkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle Kilis 'teKİLİS (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve beraberindeki üyeler, "Birliklerimiz Birlikteliğimizdir" sloganıyla başlattıkları kampanya kapsamında Kilis Valisi Recep Soytürk ile görüştü.Gülle, burada yaptığı konuşmada, Barış Pınara Harekatı'na destek amacıyla bölgeye geldiklerini söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisinin 27 ayrı sektörü temsil ettiğini belirten Gülle, "Kızılayımız ile yardım dağıtmak için geldik. Burada zorluklar içinde görev yapıyorsunuz. Türkiye çok önemli bir süreçte, çok önemli bir dönemeçte. Terör belasından kurtulmamıza az kaldı. İnşallah bu sıkıntıdan kurtulacağız." dedi.
Vali Soytürk de kentin birçok operasyonda önemli görevler üstlendiğini dile getirdi. Soytürk, "Terör belasını inşallah çok kısa sürede güneyimizden temizlemiş olacağız." diye konuştu.
Ziyaretin ardından ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere hazırlanan yardım kolileri Türk Kızılay Kilis Şubesine teslim edildi.

İhracat Allah 

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