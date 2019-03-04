TİM Başkanı Gülle: 'Hedefimiz haftalık bazda ihracatımızı 4 milyar doların üzerine çıkartarak bu yıl en az bir ay 16 milyar dolar sınırını geçmek - ANKARA
TİM Başkanı Gülle: "Hedefimiz haftalık bazda ihracatımızı 4 milyar doların üzerine çıkartarak bu yıl en az bir ay 16 milyar dolar sınırını geçmek - ANKARA - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin konuşmasıANKARA - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, şubat ayı dış ticaret rakamlarının açıklandığı toplantıda konuştu.
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