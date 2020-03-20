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20 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
TİM Başkan Vekili Kıvanç, 50 milyar liralık KGF desteğini değerlendirdi - ADANA

TİM Başkan Vekili Kıvanç, 50 milyar liralık KGF desteğini değerlendirdi - ADANA

- Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Zeki Kıvanç'ın açıklamalarıTİM Başkan Vekili Kıvanç, 50 milyar liralık KGF desteğini değerlendirdi: - "Kredi Garanti Fonuna ayrılan 50 milyar lira çok büyük bir rakam. Çok da gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu ülke Kredi Garanti Fonu sayesinde 15 Temmuz krizini atlattı"ADANA (AA) - EREN BOZKURT - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Zeki Kıvanç, "Kredi Garanti Fonuna (KGF) ayrılan 50 milyar lira çok büyük bir rakam. Çok da gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu ülke Kredi Garanti Fonu sayesinde 15 Temmuz krizini atlattı." dedi.
Kıvanç, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.KGF limitinin paketle 25 milyar liradan 50 milyar liraya yükseldiğini hatırlatan Kıvanç, "Kredi Garanti Fonuna ayrılan 50 milyar lira çok büyük bir rakam. Çok da gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu ülke Kredi Garanti Fonu sayesinde 15 Temmuz krizini atlattı. Ülkede ihracat yüzde 10 arttı, yüzde 7 büyüme gerçekleşti. Bunun en büyük sebebi veya tetikleyicisi Kredi Garanti Fonu olmuştur." diye konuştu.
Kıvanç, koronavirüs önlemleri kapsamında kısa çalışma saatlerinin gündeme geldiğini hatırlatarak, "Bugün kısa çalışma çok elzemdir." ifadesini kullandı. Kıvanç, şunları kaydetti:"Hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız da buna karar verdi ama bizi iş müfettişleriyle baş başa bırakmasınlar. Hiç kimse işletmesini kapatmak istemez. Müracaat etmişse devletimiz tabii ki inceleyecek. Çalışan bir işletmeye kısa çalışma ödeneği verilmez. Çalışmayan bir işletmede kısa çalışma ödeneğinin daha basit kurallarla verilmesini istirham ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız kısa çalışma ödeneklerinin ve bankaların kredilerdeki esnekliğinin daha çok olması gerektiğini, daha rahat likiditeye ulaşılması gerektiğini, limitlerin uygulanması ve kullanılması gerektiğini ifade etti.
Ben bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize teşekkür ediyorum."

Koronavirüs İhracat Çalışma Saatleri Hükümet Müfettiş 

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