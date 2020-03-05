Ticari diplomasi yolculuğuna, Korona virüsü damgası



- Gaziantep'te düzenlenen "Ticari Diplomasi Yolculuğu" paneline korona virüs tahdidi damga vurdu. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri iş birliğiyle GAİB hizmet binasında düzenlene panelde konuşan DEİK Yönetim Kurulu Üyesi ve Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, bugün dünya ticaretinin en önemli gündem maddelerinden biri ticari korumacılık olduğunu belirtti.

İhracat için sivil ilişkilerin önemli bir payı olduğunu söyleyen Altunkaya, bölge ve ülke ihracatı açısından Habur Sınır Kapısı'nın büyük önem taşıdığını kaydetti.

Korona virüs nedeniyle kapatılan sınır kapısının hem ülke hemde bölge ekonomisine zarar verdiğini kaydeden Altunkaya, “Dünyanın en büyük ekonomileri arasında ticaret savaşları yaşanmaktadır. İhracat artışı için sivil ilişkilerin önemli bir payı vardır. Koronovirüs nedeniyle Irak sınırı geçişlere kapatılmış durumdadır. Irak 2019 yılında ülkemizin en önemli 6. ihracat pazarıdır. Ülkemizden 7,7 milyar dolar ihracat yaptığımız bu pazara erişimde yaşanan sorunlar, tüm ülkemiz için ciddi sonuçlar doğuracaktır. 8,5 milyar dolar ihracatımızın 2,5 milyar dolarını Irak'a yapıyoruz. Yani Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği olarak, yaptığımız ihracatımızın yaklaşık yüzde 35'lik kısmını biz Irak'a yapıyoruz. Devletimizin tüm kurumlarımızın bu konuya önemle yaklaşması gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci de konuşmasında ticari diplomasinin yerine odağın korona virüs ve Habur Sınır kapısının kapatılması konusuna kayacağına emin olduğunu söyleyerek, tüm iş dünyasına tüm zorluklara rağmen pes etmemeleri konusunda çağrıda bulundu. "Bu coğrafyada güçlü olmak zorundayız" Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'in de aralarında bulunduğu bölgenin önemine ve zorluğuna dikkat çekerek, "Bu coğrafyada güçlü olmak zorundayız. Bu coğrafyada üretmek zorundayız. Yüksek teknolojiye geçmek zorundayız ve bunu diplomasiye dönüştürmek zorundayız. Bu işin ise yüzde 20'si teknik, yüzde 80'i iletişim. Çeşitliliği arttırmamız, rakamları değiştirmemiz gerekiyordu. Bu zor coğrafyada dibimizde kocaman bir kaos varken 180 fabrika bitirmemiz, olağanüstü bir direnç istiyordu. Bu şehir, gazi şehir, gastronomi şehri, son dönemlerde yaşanılanlar, 2 milyonluk gazi şehrin 500 binlik mülteciyi misafir etmesi ile Türkiye ne kadar büyüyorsa onun 3 katı büyüme gücüne ulaşması, ne kadar girişimci, cesaretli ve dirençli bir şehir olduğunu gösterdi" ifadelerine yer verdi. Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni korono virüs hastalığına değinerek, “Habur sınır kapısı ile ilgili 3-4 gündür yaptıkları mücadeleyi biliyoruz. Biz de bu toplantıya dahil olduk. İlgili yerlere ilettik, söyledik. Çok kısa süre içerisinde de yüz yüze görüşeceğiz. Dünya bir virüs ile karşı karşıya. Tabi ülke bunun tedbirlerini alıyor. Tedbirlerini alırken, 83 milyon insanın güvenliği göz önünde bulunduruluyor. Bizlerin talebi de Güvenliği ihlal etmeden ticaret yapılabilir mi? Bunlarla ilgili alternatifleri, önerileri konuşuyoruz" diye konuştu.

Panele, konuşmacıların yanı sıra MÜSİAD Gaziantep Şubesi Başkanı Mehmet Çelenk, sanayiciler ve iş adamları da katıldı.





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