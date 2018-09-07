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07 Eylül 2018 Cuma günü yayınlandı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan fuarı gezdi - İZMİR

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan fuarı gezdi - İZMİR

- TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın açılış töreninden sonra ayrılması - Bakanı Pekcan'ın ziyaret edeceği stantlara protokolle birlikte gitmesi - Hindistan büyükelçisiyle mum yakmaları - Sırbistan standını ziyaret etmesi ve yetkililerden bilgi alması - Fuardan ayrılışı87. İzmir Enternasyonal Fuarı - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hindistan ve Sırbistan stantlarını ziyaret ettiİZMİR (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 87. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın (İEF) odak ülkesi Hindistan ve partner ülkesi Sırbistan stantlarını ziyaret etti.Fuarın açılışı sonrası Bakan Pekcan ve beraberindeki heyet fuar alanında incelemelerde bulundu.Daha sonra Hindistan standını ziyaret eden Pekcan’a burada yetkililer tarafından hediyeler takdim edildi.Hint geleneklerine göre mum yakan Pekcan, daha sonra Vestel’in teknoloji standına geçti.Vestel'in tasarımı olan akıllı ev teknolojisi hakkında bilgi alan Pekcan'ı, Sırbistan standında halk oyunları ekibi karşıladı.Pekcan'a ziyaretinde Sırbistan Başbakan Yardımcısı Rasim Ljajic eşlik etti.Sırbistan'ın teknolojik ürünleri hakkında bilgi alan Pekcan'a burada Sırbistan'ın geleneksel ekmeği ikram edildi.Ljajic ile basına kapalı yaptığı görüşmenin ardından Türk Eximbank ve Hatay stantlarını ziyaret eden Bakan Pekcan fuardan ayrıldı.

Açılış Töreni Teknoloji Halk Oyunları 

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