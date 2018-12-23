Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: “Bu yıl ihracatta cumhuriyet rekoru kıracağız” Haberi

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( İSTANBUL )- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, DEİK Genel Kurulu programında konuştu İSTANBUL



- Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Olağan Genel Kurulu programında konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracattaki artışa vurgu yaparak, miktarında artışa vurgu yaparak,”Küresel ticaretteki risklere karşın bu yıl ihracatta cumhuriyet rekoru kıracağız. 2018’in ilk 11 ayında ihracatımız yüzde 7.7 artarak yüzde 54.2 milyar dolara ulaşmıştır. Kasım sonu itibariyle yıllık ihracatımız cumhuriyet tarihi rekoru olan 168.1 milyar dolara ulaşmış bulunmaktadır. 2019 yılı hedefimiz ise 182 milyar dolar ihracat hacmine ulaşmaktır”dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Olağan Genel Kurulu programına katıldı.

“İşimiz, Ticari Diplomasi” konusu ile gerçekleşen programın açılışında konuşan Bakan Pekcan, “Büyük ülkelerin geleceğe dönük büyük hedefleri vardır. Bugün dünyanın önemli coğrafyalarında ekonomik, teknolojik ve sosyal değişimlerin yaşandığı bir süreçten geçiyoruz. İhracat hedeflerimize ulaşmak için yeni ve doğru politikalar geliştirmek, alternatif pazarlara, yeni nesil teknolojilere odaklanmak zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. Bu dönemde özellikle büyük gelecek vadeden Afrika, Uzak Doğu Asya, Latin Amerika pazarlarında daha etkin olmayı hedefliyoruz. 2'inci Türkiye-Afrika İş Forumu’nu ve Batı Afrika Ülkeleri Ekonomi Topluluğu ile yapılan ekonomi ve iş birliğini başarı ile DEİK’in ev sahipliğinde gerçekleştirdik. Çin, Rusya, Hindistan, Meksika odak ülke olmak üzere Afrika ve Latin Amerika’yı da içine alan coğrafyada projelerimizi eylem planlarımızı hazırladık ve uygulamaya koyduk. Mal ticaretinin yanı sıra hizmetler, yatırımlar ve kamu alımlarını içeren yeni nesil kapsamlı derin serbest ticaret anlaşmaları ile ilgili müzakerelerimize devam ediyoruz. 35 adet yeni Türk Ticaret Merkezimizi nerelerde açacağımızı talep ve yerel olarak tespit etmiş bulunuyoruz” diye konuştu.

“Bu yıl ihracatta cumhuriyet rekoru kıracağız” İhracattaki artışa dikkat çeken Bakan Pekcan,“Tasarruf bütçesi uyguluyoruz ama tasarruf uygulamadığımız tek yer ihracat destekleri. Küresel ticaretteki risklere karşın bu yıl ihracatta cumhuriyet rekoru kıracağız. 2018’in ilk 11 ayında ihracatımız yüzde 7.7 artarak yüzde 54.2 milyar dolara ulaşmıştır. Kasım sonu itibariyle yıllık ihracatımız cumhuriyet tarihi rekoru olan 168.1 milyar dolara ulaşmış bulunmaktadır. 2019 yılı hedefimiz ise 182 milyar dolar ihracat hacmine ulaşmaktır” şeklinde konuştu.

“Ticaret ataşelerimizi yerel kadrolarla güçlendireceğiz” İlerleyen günlerde ticaret ataşeleri ile bir toplantı gerçekleştireceğini belirten Bakan Pekcan, ”Bu toplantıda bütün iş konseyi başkanlarımızla ticaret ataşelerimizi bir araya getireceğiz. Ayrıca bölgesel odaklı ticaret ataşelerimizle Asya, Pasifik, Afrika, Avrupa ve Amerika ayrı ayrı toplantılar düzenleyerek hedeflerimizi masaya yatırıp yol haritamızı beraber çıkaracağız. Bundan böyle ticaret ataşelerimizi daha görünür kılmak sizlerin daha çok önünü açmak için daha güçlü bir yapıya kavuşturacağız. Ticaret ataşelerimizi yerel kadrolarla güçlendireceğiz. Önümüzdeki dönemde yeni hedef olarak belirlediğimiz ülkelerde iş konseyi başkanı olarak temsil ettiğiniz ülkeler ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizi arttırmaya yönelik faaliyetlerinizi daha da yoğunlaştırmanızı bekliyoruz” şeklinde konuştu.



