-Bakan Pekcan açıklaması



( BALIKESİR ) Ticaret Bakanı Pekcan: "Yöresel ürünlerin raflarını ayırma zorunluluğu getiriyoruz" BALIKESİR



- Balıkesir'de esnaflarla bir araya gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yöresel ürünlerin raflarını ayırma zorunluluğu getireceklerini açıkladı.

Balıkesir'de il protokolü ve esnaf örgütleri ile öğle yemeğinde bir araya gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlık olarak yeni çalışmalara imza atmaya hazırlandıklarını kaydetti.

Bakan Pekcan, "Yeni iş yeri kuracak olanlara yeni sosyal güvenlik destek primi verildi.

Ahilik üzerine bir sistem oluşturduk. Bu düsturu ilerletiyoruz. Esnaf ve Zanaatkarlar sicil sistemini oluşturduk. E-ticaretin kolay olması ve güven vermesi yönünde ve e-ticaret güven damgasını oluşturduk. Bir kaç tane mobil uygulama oluşturduk, çalışmalarımıza bu yönde devam edeceğiz. Esnaf ve zanaatkarlarımız için markalaşma ve pazara giriş eğitimleri veriyoruz. Esnaflarımız için e-ticaret eğitimlerimiz oluyor. Yakın zamanda kadın girişimcilerimiz için 30 bin liraya kadar yaptıkları ticarette vergi muafiyetleri getirildi.

Bizler bakanlık olarak her zaman yanınızda olduk, yanınızda olmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda perakende yasası ile ilgili çalışmalarımız var. Yöresel ürünleri kullandırma ve belli rafları bunlara ayırmak için zorunluluk getiriyoruz. Ayrıca bu zincir marketlerin kendi markaları ile değil, diğer markalar ile de ürün bulundurma zorunluluğu getiriyoruz. Ayrıca marketlerin hangi ölçekte ve mesafede açılması yönünde de çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Esnaflarla yemek yiyen Ticaret Bakanı Pekcan, daha sonra iş adamları ile bir araya gelmek için Balıkesir Sanayi Odasına hareket etti.

