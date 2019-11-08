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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Ticaret Bakanı Pekcan: 'Yaklaşık 7,2 milyon güvensiz veya uygunsuz ürünü geri gönderdik' - TBMM

Ticaret Bakanı Pekcan: 'Yaklaşık 7,2 milyon güvensiz veya uygunsuz ürünü geri gönderdik' - TBMM

Ticaret Bakanı Pekcan: "Yaklaşık 7,2 milyon güvensiz veya uygunsuz ürünü geri gönderdik" - TBMM - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması2020 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda TBMM - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "10 ayda yaklaşık 7,2 milyon güvensiz veya uygunsuz ürünün ithalatına izin vermedik, bunları geri gönderdik." dedi.

Misyon Lyon 

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