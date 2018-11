Ticaret Bakanı Pekcan: 'Türkiye’nin önümüzdeki on yıldaki hedefi orta gelir düzeyinden, yüksek gelir düzeyine yükselmektir'

-- Bakanın konuşması

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Dünyadaki tüm korumacılık rüzgarlarına, bölgemizde yaşanan istikrarsızlığa ve başta Brexit olmak üzere AB'de yaşanan dalgalanmalara rağmen, ihracatımız Ekim ayında yüzde 13,1 artışla 15 milyar 732 milyon dolar seviyesine ulaştı” diyerek dış ticarette güzel gelişmeler yaşandığını söyledi.



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Türkiye Tasarım Haftası (Design Week Turkey) kapsamında düzenlenen "Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri" töreninde konuştu.

Pekcan, yaptığı açıklamada dış ticarette yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Pekcan, "Dünyadaki tüm korumacılık rüzgarlarına, bölgemizde yaşanan istikrarsızlığa ve başta Brexit olmak üzere AB'de yaşanan dalgalanmalara rağmen, ihracatımız ekim ayında yüzde 13,1 artışla 15 milyar 732 milyon dolar seviyesine ulaşmış, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 96,7 olmuş ve Cumhuriyet tarihinin rekoruyla yıllıklandırılmış ihracatımız da yüzde 7,9 artış ile 166,8 milyar dolara ulaştı. 2018 yıl sonu itibariyle de 170 milyar dolara ulaşmayı hedefliyoruz. Bunlar hepimizi son derece memnun eden gelişmeler ancak hedefimiz ihracat artışı sürdürülebilir şekilde uzun yıllara yaymaktır. Bunun yolu teknolojidir, dijitalleşmedir, markalaşmadır, tasarımdır. Bunun yolu yeni pazarlar, yeni, ürünlerdir. Bu doğrultuda hem ürünlerimizi hem de mevzuatımızı modernleştiriyoruz" dedi.

“Türkiye’nin önümüzdeki on yıldaki hedefi orta gelir düzeyinden, yüksek gelir düzeyine yükselmektir” Bakan Pekcan, gerek yurt içinden, gerekse de yurt dışından tasarıma değer veren her kesimin tasarım haftasının bir parçası olmasının kendilerini heyecanlandırdığını dile getirerek, “Bu yıl tasarım ekosistem teması ile sürdürülebilir ihracat artışı ve carı açığımızın azaltılmasına tasarımın katkısı ve önemi bir kez daha vurgulanacaktır. Tasarım demek, kültür demek, medeniyet demek. 21.yüzyılda ise tasarım, sanat ve ekonominin kesişme noktasıdır; başarı demektir, kazanç demektir. Bu doğrultuda Türkiye’nin önümüzdeki on yıldaki hedefi orta gelir düzeyinden, yüksek gelir düzeyine yükselmektir. Bunun tek yolu ürettiğimizi ve dünya üzerinde sunduğumuz ürünleri teknoloji, tasarım, marka içeriğinin arttırılması, seviyesinin yükseltilmesidir. Bakanlık olarak bu vizyonda projelerimizi ve mevzuatlarımızı hazırlıyor ve güncelliyoruz. Aslında kısa zamanda oldukça güzel bir yol kat ettiğimize inanıyorum “ açıklamalarında bulundu. Konuşması sonrası TİM Başkanı İsmail Gülle, Ticaret Bakanı Pekcan'a tablo hediye etti.