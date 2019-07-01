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01 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Ticaret Bakanı Pekcan: 'Maalesef ikili ticaret hacmimiz dengesiz bir yapıya sahiptir' - TOKYO Video

Ticaret Bakanı Pekcan: 'Maalesef ikili ticaret hacmimiz dengesiz bir yapıya sahiptir' - TOKYO Video

Ticaret Bakanı Pekcan: "Maalesef ikili ticaret hacmimiz dengesiz bir yapıya sahiptir" - TOKYO - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak'ın konuşmasıTicaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Japonya İş Federasyonu (Keidanren) tarafından Imperial Hotel'de düzenlenen Japon iş adamlarıyla buluşma toplantısına katıldı.

Dera Toplantı Gesi 

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