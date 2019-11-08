Ticaret Bakanı Pekcan: ''(Kaçak ürünler) mücadelemize devam ediyoruz - TBMM
- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması2020 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda TBMM (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "31 Ekim itibarıyla 6,5 ton uyuşturucu, 9,2 milyon kaçak sigara, 123 bin 418 kaçak elektronik sigara, 16 bin 600 ton kaçak akaryakıt yakaladık" dedi. Ticaret Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2020 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunum yapan Pekcan, "31 Ekim itibarıyla 6,5 ton uyuşturucu, 9,2 milyon kaçak sigara, 123 bin 418 kaçak elektronik sigara, 16 bin 600 ton kaçak akaryakıt yakaladık" dedi.
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