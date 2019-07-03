Ticaret Bakanı Pekcan, Çin'de 'Türkiye Milli Günü' etkinliğine katıldı - PEKİN İzle
Ticaret Bakanı Pekcan, Çin 'de "Türkiye Milli Günü" etkinliğine katıldı - PEKİN - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın stantları gezmesi - Türk stantlarından detaylarTicaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "EXPO 2019 Pekin" Türkiye Milli Günü etkinliğine katıldı. Pekcan, yetkililerle beraber Türk stantlarında incelemelerde bulundu.
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