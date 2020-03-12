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12 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Ticaret Bakanı Pekcan':Bugün maskeler, sağlık malzemeleri ve gıdalarla ilgili 81 ilde eş zamanlı denetimlere yaptık'

Ticaret Bakanı Pekcan':Bugün maskeler, sağlık malzemeleri ve gıdalarla ilgili 81 ilde eş zamanlı denetimlere yaptık'

Pekcanın gelişi

( ANKARA ) Ticaret Bakanı Pekcan":Bugün maskeler, sağlık malzemeleri ve gıdalarla ilgili 81 ilde eş zamanlı denetimlere yaptık"-"Dün gördüğümüz panik havası hepimizi şaşırttı. Vatandaşımız neden böyle bir şeye gereksinim hissetti anlayamadık"-"Gıda perakendeciler birliğinin açıklamasında: "Herhangi bir ürünün stokunda eksikliğimiz yok diye belirttiler"-"Gıda konusunda herhangi bir eksik yok"

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