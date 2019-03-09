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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ticaret Bakanı Pekcan, Antalya'da Haberi

Ticaret Bakanı Pekcan, Antalya'da Haberi

- Bakan Pekcan'ın gelişi - Liman sahası ve serbest bölgede incelemelerde bulunması - Yatı incelemesiANTALYA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Antalya'da bazı incelemelerde bulundu.Pekcan, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret etti.Daha sonra Ticaret Bakanlığı Antalya Serbest Bölge Müdürlüğüne geçen, burada, çalışmalar hakkında brifing alan Pekcan, liman sahası ve serbest bölgede incelemelerde bulundu.Pekcan, Yat Limanında İngiliz bir iş insanı için yapılan 63 metrelik yatı da inceledi.50 milyon dolarlık yatın, mayısta teslim edileceği öğrenildi.

Serbest Bölge Lyon Dolar 50 Milyon Dolar 

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