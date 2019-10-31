Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay: “Türkiye, moda ve markasıyla Fransa, İtalya olmalı”

-Zeki Kıvanç’ın konuşması

-Mahmut Demirtaş’ın konuşması

-Rıza Tuna Turagay’ın konuşması

-Dans gösterisi

-İzleyici detayları

-Ödül töreni



( ADANA )- 8. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’nın ödül töreni Adana Müzesi’nde düzenlendi- 8. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’nın kazananı ‘Unutuş Nehri’ tasarımıyla Sedef Sena Güler’in oldu ADANA



- Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, ‘8. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’nın ödül töreninde, “Bizim amacımız tasarımcı sayımızı arttırmak. Türkiye 5-10 sene sonra moda ve markasıyla Fransa ile İtalya olmalı” dedi.

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçıları Meclisinin (TİM) desteğiyle Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) tarafından geleneksel olarak düzenlenen ‘8. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’nın ödül töreni Adana Müzesi’nde düzenlendi.

"Kişiye özel tasarım" Açılışta konuşan Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, tekstil sektörünün yıllar içerisinde değiştiğine dikkat çekerek, “Artık tüketiciler orijinal ve farklı tasarım ürünleri bekliyorlar ve bunları, hemen istiyorlar. Tüketici tercihleri hızlı değişiyor ve tüketiciler artık çok aceleci. 1995 yılında bir ürünü almak için 9 gün bekleyen tüketici bugün aynı ürünü 24 saatte almak istiyor. Üstelik de kişiselleşmiş bir ürün talep ediyor. 2019 yılında moda sektöründeki en önemli 12 trend arasında, kişiye özel tasarım, ikinci sırada yer alıyor. Bu da tasarımın ne kadar önemli olduğunu bize hatırlatıyor” ifadelerini kullandı."Gece gündüz demeden çalışmalı" Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise, “Tekstil ve hammaddeleri sektörü 2023 ihracat strateji haritasında, tasarım ve koleksiyonları çeşitlendirme, takipçilikten trend belirleyici olmaya geçme hedefleri belirlenmiştir. Önüne böylesine önemli bir hedef koyan tekstil sektörünün bu hedefe ulaşması noktasında tüm kesimler elini taşın altına koymalı, bu istikamette gece gündüz demeden çalışmalıdır” diye konuştu.

"Amacımız tasarımcı sayımızı arttırmak" Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay da tasarım, inovasyon ve ürün geliştirmeye önem verilmesinin gerektiğini belirterek, “Biz Ticaret Bakanlığı olarak 2008 yılında tebliğ yayınlayarak tasarım ofislerini, yurt dışına ihracatı destekleyeceğiz dedik. Desteklerimizi işleme koyduk. Bu desteklerimiz arasında bugün ki yarışmada var. Bizim amacımız tasarımcı sayımızı arttırmak. Hayaller kurmalıyız, o hayallerimizin peşinden koşturmalıyız ve hayallerimizi gerçeğe dönüştürmeliyiz. Türkiye 5-10 sene sonra moda ve markasıyla Fransa ile İtalya olmalı. Görüyorsunuz ticaret savaşlarını. Bizim bu boşlukları doldurmamız lazım” dedi.

Konuşmaların ardından yarışmacılara ait kumaş tasarımları, dans gösterisiyle tanıtıldı. 8. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’nın 25 bin liralık birincilik ödülü ‘Unutuş Nehri’ tasarımıyla Sedef Sena Güler, 20 bin liralık ikincilik ödülü ‘Ona Eureka’ tasarımıyla Serdar Akyüz, 15 bin liralık üçüncülük ödülü ise ‘Ine Nary’ tasarımıyla Maide Özer’e verildi.

Ödül törenine, kent protokolü, sektör temsilcileri ve çok sayıda ziyaretçi katıldı.





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