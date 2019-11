Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay'dan enflasyon açıklaması

-detaylar



- Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, geçen sene yüzde 25 seviyelerini gören enflasyonunun bu yıl sonuna kadar tek haneli rakamlara düşmesini öngördüklerini belirterek, “Ekonomik güçlülük siyasal güçlülüğü de beraberinde getiriyor. Görüyorsunuz her gün oradan tehdit geliyor, buradan tehdit geliyor. Ne oldu, kurlarda oynama var mı? Yok. Demek ki sağlam durduğumuz zaman, dik durduğumuz zaman Türkiye’yi tehdit edebilecek hiçbir kuvvet yok” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından ‘2018 İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’ yapıldı. Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) ev sahipliğinden gerçekleştirilen toplantı Pamukkale ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi.

Törende Uşak ve Denizli’de ihracatta 1 milyon dolar seviyesi başta olmak üzere belirli rakamların üstünde ihracat yapan sanayici ve iş adamları ile firma temsilcilerinden oluşan 41 ödül verildi.

Gerçekleştirilen törende konuşan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, ihracat yapan firmaların gerçekleştirdikleri güzel işlerin hasatlarını aldığını ve bu yönde ödül alan 25 firmaya teşekkür etti. Törende konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle ise ihracatın zorluklarına değinerek, “Ne kadar zor ve ağır koşullarda büyük güzel işler başarıyorsunuz. Sizin duruşunuz ve mücadeleniz memleket için çok önemlidir. Kur üzerinden yapılan manipülasyona karşı yapılan duruşunuz ile ihracatı sürekli arttırarak bizlerin başını dük tuttunuz. Bunlar küçük şeyler değil ve ne anlama geldiğini biliyoruz. Son 1 yıldır düzelme görüyoruz. Demek ki artık bizim için bundan sonraki bizim için daha iyi ve başarılı olacak” diye konuştu.

“Ekonomi büyük bir atak ile çöküntü içerisine sokulmak istendi” Toplantıda konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, geçtiğimiz yıl ekonomi alanında Türkiye’ye karşı yapılan saldırılara değinerek buna karşı hükümetin ve sanayicilerin dik durarak saldırıların bertaraf edildiğini vurguladı. Turagay, “Ekonomi büyük atak ile karşı karşıya kaldı ve ekonomi büyük bir atak ile çöküntü içerisine sokulmak istendi. Ne yaptık? Hükümetimiz dik durdu, Maliye Bakanlığı ve tüm bakanlıklarımız, cumhurbaşkanımız dik durdu. Gecen sene yüzde 25’lere çıkan enflasyon bu sene sonuna kadar önümüzdeki günlerde açıklanacak inşallah tek haneli rakamlar bekliyoruz. Ekonomi güven endeksi her gün artmaya devam ediyor. Türkiye’nin ekonomisi dengeleniyor. Yeni ekonomi program ile birlikte önemli adımlar atıldı. Son çeyrekte itibaren artı büyüme oranlarını görmeye başlayacağız. İnşallah bu seneyi de artı büyüme ile kapatacağız. Bunları yaparken arkamızda sizler yani sanayici ve iş insanlarımız vardı. İhracatçılarımız, reel ekonomimiz vardı” dedi.

“Türkiye’yi tehdit edebilecek hiçbir kuvvet yok” Konuşmasında daha sonra Türkiye’ye karşı yapılan ekonomik ve siyasi tehditlere değinen Turagay açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Türkiye ekonomik anlamda daha da güçlendi. Ekonomik güçlülük siyasal güçlülüğü de beraberinde getiriyor. Görüyorsunuz her gün oradan tehdit geliyor, buradan tehdit geliyor. Ne oldu, kurlarda oynama var mı? Yok. Faiz oranların da oynama var mı? Yok. Demek ki sağlam durduğumuz zaman, dik durduğumuz zaman Türkiye’yi tehdit edebilecek hiçbir kuvvet yok. İhracatçılarımız olarak sizlere güveniyoruz.” Konuşmaların ardından Denizli ve Uşak’ta 1 milyon doların üzerinde olmak üzere ihracat yapan ilk 25 firma ile birlikte belirlenen rakamların üstüne çıkan toplamda 41 firmaya ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.





