Thomas Cook'un iflası sonrası tahsis edilen uçaklarla ülkelerine dönüşleri sürüyor - MUĞLA Haberi
- Milas - Bodrum Havalimanından görüntü - Yolculardan detaylar - Havalimanında yolculardan görüntülerANTALYA/MUĞLA (AA) - Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasına ilişkin, "Krizi yönetmeye, en az mağduriyetle krizden çıkmaya çalışıyoruz."dedi. Tatil için Antalya ve Muğla 'nın bazı ilçelerine gelen İngiliz turistlerin, İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası sonrası tahsis edilen uçaklarla ülkelerine dönüşleri devam ediyor.Antalya'da, tatillerini tamamlayan 1050 turist, İngiliz Sivil Havacılık Kurumu tarafından Antalya Havalimanı'na yönlendirilen 5 uçakla, ülkelerine gitti. Muğla 'da da uçaklar Dalaman ve Milas - Bodrum havalimanlarına iniş yapıyor.Ülkelerine dönmek için bekleyen İngiliz turistler nedeniyle yoğunluk oluşan Milas - Bodrum ve Dalaman Havalimanında, yolcular sivil havacılık bölümüne yönlendiriliyor.Burada İngiltere'den gelen yetkililer tarafından gerekli bilgilendirmeler yapılan turistler, daha sonra uçuş işlemlerini gerçekleştiriyor. Pasaport işlemleri tamamlananlar tahsis edilen uçaklara gidiyor.Turistler havalimanlarında güvenli şekilde uçaklarla ülkelerine gidiyor.İki gün içerisinde 14 uçakla 3 bin 500 kişi tatillerini tamamlayarak ülkelerine döndü.Bölgede tatilini sürdüren yaklaşık 20 bin İngiliz turistin de 6 Ekim'e kadar ülkelerine dönmesi bekleniyor. - "En az mağduriyetle krizden çıkmaya çalışıyoruz"Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yolcular açısından hiçbir mağduriyetin yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığını, sürecin titizlilikle işlediğini söyledi.
İşletmeciler açısından da Kültür ve Turizm Bakanlığının devrede olduğunu, Bakan Mehmet Nuri Ersoy ile iletişim halinde olduklarını dile getiren Ayık, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında Thomas Cook İngiltere'nin faaliyetlerinden zarar görebilecek işletmeler için bir destek fon çalışması yürütülüyor. Biz de krizi yönetmeye, en az mağduriyetle krizden çıkmaya çalışıyoruz." diye konuştu. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca da Thomas Cook'un iflasının sadece Türkiye'yi değil, dünyayı etkileyen bir kriz olduğunu söyledi.
Bir yanda Thomas Cook aracılığıyla Türkiye'ye gelen tatilcilerin güvenli bir şekilde ülkelerine dönmek istediğini, diğer tarafta da alacaklarının peşinde olan işletmecilerin bulunduğunu vurgulayan Atmaca, soğuk kanlılıkla süreci izlediklerini bildirdi.Dünya devinin bu noktaya gelmesinin sektöre büyük bir zarar vereceğini ifade eden Atmaca, "Sektörün tüm paydaşları el ele verip, en az zararla çıkmanın yollarını arayacağız." dedi. Atmaca, kredi desteği çalışmasının mutlaka nefes almayı sağlayacağını ifade etti. - "İş birliği yapan iyi bir destinasyonuz"Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu ise bu konuda tecrübeli olduklarını, iş birliğini iyi yapan bir destinasyon olduklarını söyledi.
Otelcilerle yan yana el ele sürekli irtibat halinde olduklarını vurgulayan Bülbüloğlu,"Dün gece dört buçukta haber verdiler. Yedi buçukta Antalya'ya toplantıya yetiştim. Turizm Bakanıyla toplantıya katıldık, yaptık çıktık. Antalya'da Bakanla ve TUROFED Başkanıyla 3 kişi bu sıkıntıyı nasıl atlatırızı konuştuk. Görüşmelerini yaptık, sorunları inceledik. Bu konuda herkes bilinçli, aktif çalışıyor. Marmaris otelcisi turisti en iyi şekilde nasıl yara almadan, burnu kanamadan tatillerini geçirip, ülkesine gönderebilirin peşinde." diye konuştu. Güney Ege otelcileri olarak bütün dünyaya örnek olduklarına dikkati çeken Bülbüloğlu, Türk misafirperverliğin göstergesi olarak misafirlerini en iyi şekilde ağırladıklarını kaydetti. - "Thomas Cook müşterilerimizle ilgili hiçbir sıkıntımız yok"Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Halil Özyurt, Thomas Cook'un müşterileriyle ilgili herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını söyledi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, konaklayan Thomas Cook İngiltere misafirlerinin konaklamalarına ilişkin tüm ödemelerinin ATOL (İngiltere Kamu Otoritesi) güvencesinde olduğunu açıkladığını hatırlatan Özyurt, şöyle konuştu:"Daha önceki otelcilerin alacakları maalesef iflas masasına devroldu. Biz üyelerimize formlar gönderiyoruz. Bu şekilde müracaatlarını yapacaklar. İflas masasında bunlar değerlendirilecek. Şu anda Bodrum'da bulunan Thomas Cook müşterilerimizle ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya devam ediyoruz. Bu konuda zaten bakanlığımızda herhangi bir sorun olmadığı yönünde açıklamalarda bulundu. Tatiline devam eden misafirlerimiz mevcut. Bir sıkıntımız yok."
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