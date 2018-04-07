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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Tezgahlar yaz meyveleriyle renklendi - BURSA

Tezgahlar yaz meyveleriyle renklendi - BURSA

- Tezgahlardan görüntüler - Meyvelerden detay görüntü - Tezgahtar Hüseyin Bal'ın konuşmasıTezgahlar yaz meyveleriyle renklendi - Havaların ısınmasıyla yaz meyveleri, market, manav ve pazar tezgahlarındaki yerini almaya başladıBURSA (AA) - Havaların ısınmaya başlamasıyla yaz meyveleri, market, manav ve pazar tezgahlarını renklendirdi.Tezgahlarda, mandalina ve portakal gibi kış meyveleri yerini çağla, erik, çilek, karadut, karpuz gibi ilkbahar ve yaz meyvelerine bırakıyor.Merkez Osmangazi ilçesindeki Reyhanlı pazarında tezgah açan Hüseyin Bal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz meyvelerinin yeni çıktığını ve fiyatlarının pahalı olduğunu söyledi.

Bal, yüksek fiyatlara rağmen yaz meyvelerine talebin yoğun olduğunu ifade ederek, yaz aylarında fiyatların düşeceğini aktardı.Yaz meyvelerini genelde hamilelerin tercih ettiğini anlatan Bal, "Yaz meyveleri ilk çıktığında pahalı oluyor. Havaların ısınmasıyla birlikte fiyatlarda da düşüş yaşanıyor. Eriğin kilosu 20 lira, çağla badem 10 lira, çileğin kilosu 8 ve 6 lira, dut 15 lira. Çilekler Mersin'den geliyor, bademler Muğla'dan geliyor." dedi.
- "Meyveler normal sezondan bir ay önce piyasaya çıktı"Yaklaşık 23 yıldır tezgahtarlık yapan Toprak Toprak, yaz meyvelerinin bu yaz bir ay erken piyasaya çıktığını belirtti.
Toprak, "Karpuzlar İran, Yemen tarafından. Karpuzun tanesi 35 - 40 liraya geldiği için dilim dilim satıyoruz. Müşteriler hem içini görsün hem daha uygun fiyat olsun diye dilim dilim satıyoruz. Günlük olarak kesip satıyoruz. Meyveler normal sezondan bir ay önce piyasaya çıktı. Bol bir yıl yaşıyoruz. Karpuz, kara dut tezgahlara düştü." diye konuştu.

Market İran Muhabir Hanlı Irak 

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