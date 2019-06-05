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05 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Teşvik kapsamına alınan jeotermal seracılık sektörünün yüzde 70 büyümesi bekleniyor Haberi

Teşvik kapsamına alınan jeotermal seracılık sektörünün yüzde 70 büyümesi bekleniyor Haberi

Kozan ile röportaj

Fabrika Geri Dönüşüm İhracat Karahisar Hükümet 

-seralardan detay görüntü

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Sera Konstrüksiyon Donanım ve Ekipman Üreticileri, İhracatçıları Derneği (SERKONDER) Başkanı Halil Kozan, hükümet tarafından teşvik kapsamına alınan jeotermal seracılık ve iyi tarım sektörünün yıl sonu itibarıyla yüzde 70 büyümesinin beklendiğini söyledi.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bulunan SERKONDER'in başkanı Halil Kozan, "Her zaman söylediğimiz, şu doğru yatırımı doğru zamanda yaparsanız en çabuk geri dönüşüm seracıklı sektöründe. Sera denilince insanlar dört direk bir naylon zannediyorlar. Şu anda bizim bahsettiğimiz modern seracılık. Modern seracılıkla bütün iklimlendirmeleri bilgisayar kontrolü ile yapılmış dünya çapında modern seralar kuruyoruz. Bu seraları kimler yapabilir, yüzde 25 öz sermayesi olan herkes kurabilir. Doğru noktada doğru yatırım dedik. Doğru nokta neresidir, özellikle soğuk bölgelerde bir dekarda bir sezonda yaklaşık 50 ile 60 kilo ürün alınırken, sıcak bölgelerde bu 20 ile 30 kilo arasında oluyor. Dolayısıyla bunun soğuk bölgede yapılması daha avantajlı. Soğuk bölgede de yenilenebilir enerji ile yapılmalı. Örneğin jeotermal enerji, kömür yatakları yakınında toz kömür ile fabrika yakınlarına baca gazları ve çöp atıkları yakınında gaz enerjisi ile yapılabilir. Netice itibariyle soğuk bölgede yatırım yapan yedi yılda geri alabilir. Fakat bu yedi yıllık süreçte bankaların kredileri konusunda bazı zorluklar yaşanıyor. Bunların başında ekspertiz raporu geliyor. Kullandırılan kredilere ipotek vermek gerekiyor. Bu aşamada ekspertiz raporları çok düşük çıkıyor, bazen üçte bir oranlarında da oluyor. Bunu yetkililere bildirdik, aşılamayacak sorunlar değil" dedi.
Kozan, teşvikle jeotermal seracılık ve iyi tarım sektörünün yıl sonu itibarıyla yüzde 70 büyümesinin beklendiğini de söyledi.

Sandıklı ilçesinde 22 serada 1 milyon metrekarelik alanda jeotermal sera ve iyi tarım yöntemi ile domates üretimi yapılıyor.
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