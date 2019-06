Tescilli Salihli Kirazına Avrupa 'dan ve Uzakdoğu'dan talep artıyor Haberi

-Kirazların toplanması detay görüntü

( MANİSA )- Kiraz Bahçesi sahibi Haluk Nayman: “Kirazda Avrupa pazarına hakimiz”- “Salihli Kirazı Avrupa’da çok seviliyor”- "Türkiye’den Uzak Doğu ülkelerine büyük kiraz ihracatı olacak"- Ziraat Yüksek Mühendisi Ömer Altuntaş: “Değerli olan kirazımızın daha büyük değer kazanmasını istiyoruz” MANİSA



- Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Kemer Mahallesi'ndeki modern kiraz bahçesinde üretilen dünyaca ünlü tescilli Salihli Kirazı, 4 yıldır Türkiye sınırlarını aşıp, Avrupalıların ağzını tatlandırırken, bu yıl ise Uzakdoğu ve Korelilerin ağzını tatlandıracak. Dallarından toplanan kirazlar, Avrupa ve Uzak Doğuya gönderilmek üzere tırlara yükleniyor. Türkiye’nin fenni tarım ve büyük bahçelere ihtiyaç olduğu için Salihli’nin Kemer Mahallesi'ne 2011 yılında modern kiraz bahçesi kurduklarını belirten Ege Bölgesi’nin en büyük kiraz bahçesi sahibi Haluk Nayman, kiraz bahçenin 780 dönüm olduğunu söyledi.



Kiraz bahçesinde 40 bin ağacın bulunduğunu vurgu yapan Nayman, fidanların şu an 8 yaşında olduğunu belirterek, “Kiraz şu an çok değerli bir meyve ve yurt dışından çok büyük bir talep var. Türkiye’de üretilen kirazların büyük bir bölümü Avrupa ülkelerine gidiyor. Bunun yanı sıra Uzak Doğu ülkelerinden de kiraza büyük talep var. Çin ve Koreliler gelip bizim bahçemize gezip, buradan kiraz götürmek istiyorlar. Umuyorum ki, Türkiye’den Uzak Doğu ülkelerine büyük kiraz ihracatı olacak. Çünkü bunlar hastalıklardan ari meyve peşindeler. Burada önem ise daha iyi fiyatlarda satış olacak. Kirazın Avrupa da bir değeri var ama Uzak Doğu da daha çok değer kazanacak” dedi.

Türk kirazının en çok Avrupa ülkelerine gittiğini belirten Nayman, kirazların 4 günde soğutmalı tırlarla Avrupa’ya sevk edildiğini dile getirdi. Kirazların en çok Almanya, Danimarka, İngiltere ile İskandinav ülkelerine ihraç edildiğini vurgu yapan Nayman “Salihli Kirazımız Avrupa ülkelerinde çok seviliyor. Kirazda Avrupa pazarına hakimiz. Biz orada küçük oyuncu değil, büyük oyuncuyuz. Ama Uzak Doğu ülkelerine kiraz ihracatı çok önemli” diye konuştu.

“Hedef yeni pazarlar kazandırmak” Kiraz hasadına başladıklarını dile getiren Ziraat Yüksek Mühendisi Ömer Altuntaş, bu sezon 400 ton ürün hedeflediklerini ve bu ürünlerine 360 ton civarının ise ihraç edileceğini söyledi.



Modern Kiraz üretimi yaptıklarını kaydeden Altuntaş, “Bu yıl Türkiye için Uzak Doğu ülkelerine yeni bir Pazar açılıp, kirazlarımız buralara gidecek. Buda bizim değerli olan kirazımızın, daha da büyük değer kazanmasını sağlamış olacak” dedi.

Avrupalının istediği kalitede kiraz yetiştirdiklerini vurgu yapan Altuntaş “Çünkü bizim yetiştirdiğimiz ürünlerde ilacımız, kalıntımız yok” dedi.

Salihli kirazının kalp şeklinde ve yuvarlak olduğunu belirten Altuntaş “Çok değerli ve lezzetli, eti kırmızı güzel bir kirazdır. Şeker oranı diğer kirazlara oranla daha yüksektir. Bu özellikleri ile Salihli Kirazı gittiği her yerde ön plana çıkar” şeklinde konuştu.

4 yıldır Salihli Kirazını yurt dışına gönderdiklerini ifade eden Altuntaş, “Özellikle Avrupa ülkelerine gönderiyoruz. 2016 yılından bu yana bakanlığımız ile ortak bir çalışmanın içerisindeyiz. Burada Çin ile bir çalışma içerisine girmiştik. Bu yılda Kore ile bir çalışma içerisine girdik. Koreliler biraz daha hızlı çıktı. İnşallah bu yılkı kirazlarımız Korelilerin ağızlarını tatlandıracak. Biz burada ülke ekonomisine bir katkı sunabiliyorsak ne mutlu bizlere diyeceğiz” diye konuştu.