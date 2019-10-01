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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Tekirdağ’da hamsinin kilosu 25 TL'yi gördü Haberi

Tekirdağ’da hamsinin kilosu 25 TL'yi gördü Haberi

Gemilerden detaylar

Kuru Fasulye Hamsi Fiyatları Allah 

-Hamsilerden detaylar
-Tezgahtan detaylar
-Vatandaşlar balık satın alırken ayrıntılar
-Röportaj
-Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ )- Bir hafta önce 30-35 TL arasında satılıyordu TEKİRDAĞ

- Marmara Denizinin kıyısında bulunan Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir hafta önce 35 TL'den satılan hamsinin kilosu 25 TL’ye geriledi. ‘Denizin kuru fasulyesi’ olarak da anılan hamsinin kilosu Marmara Denizinin kıyısında bulunan Tekirdağ’ın merkezi İlçesi Süleymanpaşa’da 20 ile 25 TL arasında satılıyor. Tezgahlarda hamsi satışı yapan balıkçılardan alınan bilgiye göre Tekirdağ’da fiyatların bu aralıkta seyrettiği ve hava şartlarına göre fiyatın değişebileceği ifade edildi. Bir hafta önce 30-35 TL’idi Tezgahta balık satan Engin Tırpancı hamsi fiyatları ile ilgili yaptığı açıklamada, “Hamsinin kilosu 20 lira - 25 lira gün gün değişiyor. Hamsi bundan bir hafta önce ise 30-35 liraydı şu durumda 20-25 lira olarak seyrediyor. Önümüzdeki günlerde hamsi fiyatını hava şartlarını belirler. Tam olarak kesin bir şey diyemeyiz. Havanın şartlarına göre hamsi bolda olabilir, azda olabilir. Fiyatlar değişebilir. İnşallah bol olur” dedi.
(HLD-
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