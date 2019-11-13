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13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tek parselde Türkiye’nin en büyük karma yaşam projesi başkentte yükseliyor

Tek parselde Türkiye’nin en büyük karma yaşam projesi başkentte yükseliyor

Projeden detay

Alışveriş İnşaat Alanı Yüzme Havuzu Her Açıdan Alışveriş Merkezi 

-Toplantıdan detay
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-Genel

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Türkiye’nin tek parselde inşa edilecek en büyük karma yaşam projesi Merkez Ankara, başkent Ankara’da yükseliyor. 3 fazdan oluşturulacak projede ilk teslimler 2021 yılsonunda yapılacak. Emlak Konut GYO güvencesiyle Pasifik İnşaat vizyonunu buluşturan Merkez Ankara projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.
Konut, ofis, alışveriş merkezi ve otel fonksiyonlarını bir arada sunan karma proje Merkez Ankara ve yanı başında yapımına başlanan bin 700 dönüm büyüklüğe ulaşacak AKM Millet Bahçesi’yle şehrin ilk kurulmuş merkezinde yükseliyor. Projeyle Ankara’nın gerçek merkezi olarak nitelendirilen bölgenin yeniden canlandırılması amaçlanıyor. Proje ayrıca 1 milyon 217 bin metrekarelik inşaat alanıyla Türkiye’nin tek parselde inşa edilmiş karma projesi olarak öne çıkıyor. 3 fazdan oluşan projede, ilk teslimler 2021 yıl sonunda gerçekleştirilecek. Ayrıca projede metrekare satış fiyatları 5 bin 500 TL’den başlıyor. İstanbul’da organize edilen tanıtım toplantısına Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, Pasifik İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan projenin mimarlığını üstelenen Kohn Pedersen Fox (KPF) şirketinin yöneticilerinden Mustafa Chehabeddine katıldı.
Gedikli: "Merkez Ankara her açıdan beklentileri karşılayacak" Son dönemde Merkez Bankası’nın peş peşe faiz indirme kararıyla ekonomideki iyileşme sürecinin hızlandığını anlatan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, özellikle son 3-4 aylık periyottaki ön satış rakamları, satış ofislerindeki ziyaretçi sayıları ve iletişim kanallarındaki yoğunluğun sektördeki yukarı yönlü hareketlenmeyi ve tüketicinin güvenini gösterdiğini vurguladı. Gedikli, Merkez Ankara projesinin her açıdan beklentileri karşılayacağını, sahip olduğu karma proje özelliğiyle bölgeye hareketlilik getireceğini sözlerine ekledi. Erdoğan: “Projede, bin 425 konut, ofis blokları, AVM ve otel yer alıyor” Pasifik Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Merkez Ankara'nın şehre damgasını vuracak bir proje olduğunu belirterek, projeyi, Ankara'nın gerçek merkezinde hayata geçirdiklerini söyledi.

Erdoğan, "Ankara'nın ilk merkezinde, gerçek merkezinde yükseliyoruz. Ankara'nın gerçek merkezinin tekrar eski cazibesini yakalaması için çok önemli bir katkı sağladığımızı düşünüyoruz" dedi.
"Ankara'ya gayrimenkulde yeni bir vizyon kazandırmayı amaçlıyoruz" Erdoğan, projenin alternatifi olmadığını ve insanlara çok güzel bir seçenek sunacaklarını belirterek, Merkez Ankara'yla başkente mimari ve gayrimenkul alanında yeni bir vizyon kazandırmayı amaçladıklarını belirtti.
"Metrekare başı satış fiyatı 5 bin 500 TL" İlk teslimi 2 yıl sonra yapacaklarını aktaran Erdoğan, ön satışlara başladıklarını, tanıtım yapmadan satışa açık konutların yüzde 30'unu sattıklarını, metrekare satış fiyatlarının 5 bin 500 liradan başladığını söyledi.

Erdoğan, ofislerine ise blok halinde talep geldiğini kaydederek, satılabilir ofis alanının 240 bin metrekare olduğunu, otelin ise 300 odalı olacağını bildirdi. "Köprü ile Millet Bahçesi’ne bağlanacak" Merkez Ankara'nın bir köprü aracılığıyla AKM Millet Bahçesi'ne bağlanacağını dile getiren Erdoğan, projenin eski Ankara ile yeni Ankara'nın kesiştiği, şehrin en ulaşılabilir noktasında yükseldiğini bildirdi. Projenin tarihi ve kültürel alanlara, Ankapark'a, tren garına, hayata geçirilecek Etlik Şehir Hastanesi'ne, şehrin önde gelen üniversitelerine, metro ve Başkentray'a yakınlığından bahseden Erdoğan, Merkez Ankara'nın kolay ulaşılabilir olduğunu kaydetti.
Erdoğan, projede, kapalı yüzme havuzu, fitness salonu, sauna, spa merkezi, squash alanı, spor sahaları, çocuk aktivite alanları ve hobi bahçeleri gibi sosyal aktivite alanlarının yer alacağını belirterek, Merkez Ankara'nın, seçkin mağazaları, restoranları, kafeleri, sinemaları, etkinlik alanları ve sunduğu sosyal imkânlarla başkentlilerin yeni buluşma noktası olacağını anlattı. (ACÖ-E)
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