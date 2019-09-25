TCMB Başkanı Uysal: 'Sağlıklı ve kapsayıcı büyümeye katkı vermek amacıyla hareket ediyoruz' - ANKARA
TCMB Başkanı Uysal: "Sağlıklı ve kapsayıcı büyümeye katkı vermek amacıyla hareket ediyoruz" - ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın konuşması - Konuşmanın sona ermesiANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Ankara Sanayi Odası eylül ayı meclis toplantısında konuştu. (4)
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