TCMB Başkanı Uysal: 'Para politikası kararlarını alırken bağımsız şekilde hareket ediyoruz' - ANKARA
TCMB Başkanı Uysal: "Para politikası kararlarını alırken bağımsız şekilde hareket ediyoruz" - ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Enflasyon Raporu 2019 - III Bilgilendirme Toplantısı"nda sunum yaptı. - 7 - TCMB Başkanı Murat Uysal: "Para politikası kararlarını alırken bağımsız şekilde hareket ediyoruz."
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