TCMB Başkanı Uysal: 'Fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz' - ANKARA Haberi
TCMB Başkanı Uysal: "Fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" - ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın konuşması - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın salondan ayrılmasıANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Enflasyon Raporu 2019 - III Bilgilendirme Toplantısı"nda sunum yaptı. - 9 -
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