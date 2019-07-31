TCMB Başkanı Uysal: 'Elimizdeki araçları gerektiğinde etkin şekilde kullanmaya devam edeceğiz' - ANKARA İzle
TCMB Başkanı Uysal: "Elimizdeki araçları gerektiğinde etkin şekilde kullanmaya devam edeceğiz" - ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Enflasyon Raporu 2019 - III Bilgilendirme Toplantısı"nda sunum yaptı. - 4 - TCMB Başkanı Murat Uysal: "Finansal istikrara katkı sunmak amacıyla elimizdeki araçları gerektiğinde etkin şekilde kullanmaya devam edeceğiz."
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım