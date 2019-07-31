TCMB Başkanı Uysal: 'Bazı birimlerimizin İstanbul'a taşınması konusunda çalışmalara başladık' - ANKARA Haberi
TCMB Başkanı Uysal: "Bazı birimlerimizin İstanbul'a taşınması konusunda çalışmalara başladık" - ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Enflasyon Raporu 2019 - III Bilgilendirme Toplantısı"nda sunum yaptı. (8)TCMB Başkanı Uysal: "İstanbul Finans Merkezi'nde yerimiz var. Bazı birimlerimizin İstanbul'a taşınması konusunda çalışmalara başladık."
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım