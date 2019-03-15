TCMB Başkanı Çetinkaya: 'Son aylarda enflasyon göstergelerinin nispeten daha ılımlı bir seyir izlediğini gördük' - ANKARA
TCMB Başkanı Çetinkaya: "Son aylarda enflasyon göstergelerinin nispeten daha ılımlı bir seyir izlediğini gördük" - ANKARA - Salondaki katılımcılar - Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın salona girmesi - Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın 1 dakikalık saygı duruşunda bulunması - Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın sunum yapmasıANKARA - Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 87. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu.
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