TCMB Başkanı Çetinkaya: 'Merkez Bankası olarak elimizdeki bütün araçları etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz' - ANKARA
TCMB Başkanı Çetinkaya: "Merkez Bankası olarak elimizdeki bütün araçları etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz" - ANKARA - Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın sunum yapmasıANKARA - Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 87. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu.
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