Tavuk ve yumurta ihracatı milyar dolara yaklaştı - İZMİR İzle
- Tavuk ve yumurta ihracatı milyar dolara yaklaştı - Tavuk işleme tesisinden arşiv görüntüler - Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit ile röportajTürkiye'den yapılan tavuk ve yumurta ihracatı, ocak - kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 917 milyon dolara yükseldi.AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Ocak - Kasım 2017 döneminde 476 milyon dolarlık tavuk ihracatı gerçekleştiren Türkiye, bu yıl yüzde 10'luk artışla tavuk ihracatını 523 milyon dolara çıkardı.Tavuk ihracatında ilk sırada 299 milyon dolarla geleneksel ihracat pazarı Irak alırken bu ülkeyi 55 milyon dolarla Libya ve 40 milyon dolarla Hong - Kong takip etti.Türkiye'nin tavuk ihracatında geçen yıl girdiği Japonya'da ise rakam 1,5 milyon dolar seviyesine ulaştı. - Yumurta ihracatından 394 milyon dolarTürkiye'nin yumurta ihracatı ise ilk 11 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 336 milyon dolardan 394 milyona dolar seviyesine çıktı.Yumurta ihracatında da ilk sırada 281 milyon dolarla Irak yer alırken 37 milyon dolarla Suudi Arabistan ikinci, 21 milyon dolarla İran üçüncü oldu.Tavuk ve yumurta ihracatı ise 812 milyon dolardan 917 milyon dolara yükselerek milyar dolara yaklaştı. - Hedef milyar doları aşmakEge Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvansal mamullerde böyle bir rakama ulaşmanın çok önemli bir değer olduğunu söyledi.
Türkiye ekonomisine ihracat artışıyla katkı vermenin önemini belirten Girit, şunları kaydetti:"Bu rakama ulaşmamızda bir çok konu var. Bakanlıklarla yaptığımız görüşmeler sonucu ihracata dayalı büyümeyi kendimize hedef seçtik. İlk olarak miktarsal olarak artmaya başladık. Dünyanın kanatlı eti üretiminde ilk 10 ülkesi içinde yerimizi aldık. Daha sonra çok fazla kalite yatırımları yaptık. Bunların da meyvesini almaya başladık. Yaklaşık 52 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu ülkeler Türkiye'de üretilen piliç etinin ne kadar kaliteli olduğunu keşfetti ve bunun neticesinde büyüyen bir sonuçla ihracat rakamlarıyla arzu ettiğimiz noktaya yaklaşmaya başladık. Gelecek yıl tavuk ve yumurtada en büyük arzumuz kritik seviye olan milyar dolara ulaşmak."Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu durumdan ihracat artışıyla çıkacağını vurgulayan Girit, sektördeki finansal sıkıntının ihracatla çözülebileceğini dile getirdi. - "Irak pazarında sıkıntı yok"Temmuz ayında kanatlı et sektöründe en büyük pazar olan Irak'ın bu ürünlerde gümrük vergisini yüzde 10'dan yüzde 50'ye çıkaracağı yönündeki açıklamalarını hatırlatan Girit, "Arada bir bu tarz yöntemlere başvuruyorlar. Kendilerine yetebilme oranları belli. Türkiye özellikle yumurta ihracatında dünyanın en büyüklerinden biri ve siz bu ülkeye komşusunuz. Bu karardan vazgeçtiler. Şu an Irak pazarında bir sıkıntı yok diyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.Japonya'ya tavuk ihracatının başladığını anımsatan Girit, rakamların arzu edilen seviyede olmadığını ancak bu pazarın açılmasının çok önemli olduğunu, rakamın zamanla artacağını sözlerine ekledi.