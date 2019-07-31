Taşköprü sarımsağında hasat sona erdi - KASTAMONU Haberi
- Ziraat Odasından detay - Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur'un konuşması - Sarımsaklardan detay - Sarımsak üreticisi Hüseyin Yüksel'in konuşmasıTaşköprü sarımsağında hasat sona erdi - Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Kastamonu 'nun Taşköprü ilçesinde sarımsak hasadı sona erdiKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'nun Taşköprü ilçesinde üretilen, tadı ve aromasıyla ün yapan Taşköprü sarımsağının hasadı sona erdi.Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Kastamonu 'nun Taşköprü ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 25 bin dekar alanda 25 bin ton sarımsak rekoltesi gerçekleştiği tahmin ediliyor. Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, AA muhabirine, Taşköprü sarımsağının şubat ve mart aylarında dikiminin yapıldığını, temmuz ayında ise hasadının gerçekleştiğini belirtti.
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