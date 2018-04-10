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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Taşeron işçilere kadro verilmesi - KAYSERİ Haberi

Taşeron işçilere kadro verilmesi - KAYSERİ Haberi

- Toplantının yapıldığı salondan detay görüntüler - Tüm - İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin'in konuşması - Tüm - İş Konfederasyonu Genel Başkanı Şahin: - "11 Ocak tarihinden itibaren çalışanlara özgürlük geldi. Artık devletin çalışanları olacakları için istedikleri sendikayı seçme hakkı elde ettiler" - "2017 yılındaki toplu iş sözleşmesinden faydalanan her çalışan, ocak, şubat, mart ayları için de hiçbir dilekçe vermeden, hiçbir başvuru yapmadan bundan faydalanacak"KAYSERİ (AA) - Tüm - İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, 2017 yılında sendikalı olup toplu iş sözleşmesi bulunan kadroya geçirilen taşeron işçilerin, ocak, şubat, mart ayında da sendikal haklardan istifade edeceklerini söyledi.

Şahin, konfederasyonun genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, taşeron işçilerin kadroya geçiş sürecinde hak kaybına uğrayacakları şeklinde yorumlar yapıldığını, böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.
Sendikacılığın son zamanlarda taşerondan kadroya geçiş sürecine yoğunlaştığını anımsatan Şahin, ocak, şubat ve mart aylarında, geçiş süreci olduğu için çalışanların toplu iş sözleşme yapma imkanı olmadığını dile getirdi.Bu üç aylık dönemle ilgili hak kaybı olmaması için hükümetin güzel bir çalışma yaptığını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:"Çalışma Bakanımız geçen bunu açıkladı.
2017 yılında sendikalı olup toplu iş sözleşmesi bulunan çalışanların, ocak, şubat ve mart ayında da hak kaybına uğramayacağını söyledi.

Çalışanların üzerindeki baskıdan dolayı sendika değişimi de olmuyordu. Burada hem sendikaların hem de kurumların baskısıyla çalışanlar her an işten atılma tehdidi ile sendika değişikliği yapamıyordu. Fakat 11 Ocak tarihinden itibaren çalışanlara bir özgürlük geldi. Artık devletin çalışanları olacakları için istedikleri sendikayı seçme hakkı elde ettiler. Şu anda sendikalarını değiştirdikleri için önceki sendikacıların meşhur bir yalanı ortalıkta dolaşıp duruyor. Şehir efsanesi haline geldi. 'Bizden ayrılanlar sendikal hakkından faydalanamayacak' diye. 2017 yılındaki toplu iş sözleşmesinden faydalanan her çalışan, ocak, şubat, mart ayları için de hiçbir dilekçe vermeden, hiçbir başvuru yapmadan bundan faydalanacak"Şahin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında bu durumdaki çalışanların listesinin olduğunu anımsatarak, "Orada kim varsa ocak, şubat, mart ayındaki haklarından faydalanacak. Fakat sendikacıların derdi, 'bizden ayrılanlar bu haklardan faydalanamayacak' yalanıyla sadece aidat kaygısı. Çalışanlar 2017 yılındaki sendikal haklarından olduğu gibi faydalanacak." ifadelerini kullandı.

Özgürlük Basın Toplantısı Taşeron İşçi Toplu İş Sözleşmesi Hükümet 

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