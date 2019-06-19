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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tarsus’ta üzüm hasadı başladı Haberi

Tarsus’ta üzüm hasadı başladı Haberi

Bağda bulunan üzümler

Asad Allah 

-Çiftçilerin üzümleri kesmeleri
-Kesilen üzümlerin sandıklara konulması
-Sandıktaki üzümler
-Yakın plan üzüm
-Çiftçilerin üzüm yemeleri
-Muhtar Mustafa Yıldırım röp.
-Çiftçi Ali Yıldırım röp.
-Çiftçi Harun Yıldırım röp.

( MERSİN )- Türkiye'nin üzüm ihtiyacının yüzde 5'inin karşılandığı Tarsus’ta sezonun ilk üzümü hasat edildi MERSİN

- Mersin’in Tarsus ilçesinde üzüm hasadı başladı.
İlçede 110 bin dönüm alanda yapılan bağcılıkta ilk üzümü Trakya İlkeren cinsi verdi. Sucular Mahallesi’nde Ali Yıldırım adlı çiftçi tarafından üretilen Trakya İlkeren cinsi üzümünün ilk hasadı yapıldı. Türkiye'nin üzüm ihtiyacının yüzde 5'inin karşılandığı Tarsus’ta ağırlıklı Yalova incisi, Tarsus beyazı, Orli, Prima, Victoria, Retgulob cinsi üzümler yetiştiriliyor. Sucular Mahallesi Muhtarı Mustafa Yıldırım, üzüm hasadına başladıklarını belirterek, “Erkenci üzüm çeşitlerimizin hasadına başladık. 3 çeşit üzümümüz var. İnşallah fiyatlar iyi olur, girdiler fazladır. Çiftçilerimiz inşallah karşılığını alır” dedi.
Bağ sahibi Ali Yıldırım ise, ürünlerinin iyi şekilde değerlendirmeyi ümit ettiğini söyledi.

(ERY-
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