Tarlada 1 lira 50 kuruş olan patates markette 4 lira İzle

-Patates detay görüntüleri

-Detay görüntüler



( İZMİR -ÖZEL) - Patates üreticileri marketlerde 4 liraya çıkan patates fiyatlarına tepkili İZMİR



- Patates üretimiyle ünlü İzmir’in Ödemiş ilçesindeki üreticiler, tarlada 1 lira 50 kuruş olan patatesin fiyatının marketlerde 1 lira 50 kuruş ve 4 lira arasında değiştiğini ifade ederek, maliyetlerin artmasından dolayı ürünlerden para kazanamadıklarından dert yakındı. Ödemiş ilçesinde bulunan patates üreticileri, ürünlerinin fiyatlarından dolayı sıkıntılı günler geçiriyor. Maliyetler nedeniyle sıkıntıda olan üreticiler, fiyatlara çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

Tarlada 1 lira 50 kuruş olan patatesin, marketlerde 1,50 ve 4 lira arasında değişen fiyatlara satıldığını dile getiren üreticiler, para kazanamamaktan dert yakındı. Ödemişli patates üreticisi Mustafa Gürler, artan yüzde yüz maliyet fiyatlarına dikkat çekerek, Kamuoyunda patates haberleri son günlerde sıkça yer buluyor. Bu işin en altında biz üreticiler bulunuyoruz. Herkes bizim iyi para kazandığımızı düşünüyor; ama maliyet hesabı yapıldığında maliyeti anca kafa kafaya kurtarabiliyoruz" dedi.

Market fiyatlarına tepki var Üç gündür devam eden güneşli hava dolayısıyla tarlalardaki sululuk oranının azaldığını ve patates sökümünün tam zamanı olduğunu anlatan Gürler, market fiyatlarına da tepki gösterdi. Gürler, "Fiyatlar tarlada çuvallı olarak 1,50 lira civarında seyrediyor. Marketlerde fiyat yüksek olduğu için alım-satımda daralma meydana geldi. Gördüğünüz 10 dönümlük tarlada söküm yapıyoruz. Aslında şimdilik alıcı yok; ama ürünü tarlada bırakamayız. Yarın havanın kapanması ve soğuk vurması durumunda ürün tarlada kalır ve sökemeyiz. Bu da tamamen zarar demektir. Şimdi söküp serin ve havadar yerlerde alıcı beklemek zorundayız. Patates, soğuk havada kolaylıkla saklanabilecek bir ürün değildir. Bir kere böyle büyük soğuk hava deposu herkeste yok; ayrıca bekletmek de fazladan masraf. Lütfen yetkililerimiz vatandaşlarımızı yanlış bilgilendirip üreticinin kazancına engel olmasınlar. Yapacaklarsa maliyetleri düşünsünler ve aracıları kaldırsınlar" şeklinde konuştu.



