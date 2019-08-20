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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Tariş kuru incir alımına başladı - AYDIN

Tariş kuru incir alımına başladı - AYDIN

- Bahçede incirin toplanmasından detay - İncirin serilmesinden detay - İncirin Tariş'e teslim edilmesinden detay - Tariş İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan'ın konuşmasıTariş kuru incir alımına başladıAYDIN (AA) - Tariş İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, 2019 - 2020 sezonu kuru incir alımına başladı.
Tariş İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birliğe bağlı 14 kooperatifin tamamında ekiplerin oluşturduğunu ve ürün alımına başladıklarını söyledi.

Geçen yıl 5 bin ton ürün aldıklarını aktaran Bircan, bu yıl bu sayının üzerine çıkmayı hedeflediklerini, ilk ürünleri getiren 2 üreticiye temsili olarak kilogram başına 80 lira fiyat verdiklerini ifade etti.
İncirlerin çok kaliteli göründüğüne dikkati çeken Bircan, "Havalar bu şekilde devam ederse bu sezon, son yılların en iyi kalitesinin olacağını öngörüyorum" dedi.
Bircan, 4 yıl önce incir fiyatlarının 5 - 6 lira seviyesindeyken bugün 18 liraya kadar çıktığını belirterek, "Tariş'e güvenen ortaklarımız hiçbir zaman mağdur olmadı. Bu sene de mağdur etmeyeceğiz. İnşallah önümüzdeki birkaç gün içerisinde fiyatlarımızı da açıklayacağız. Ortaklarımızın memnun olacağına inanıyorum. Hedefimiz, ortaklarımız ne kadar incir getirirse almak, geri çevirmemek." diye konuştu.
Geçen yıl toplam 55 bin ton kuru incir ihraç edildiğini anımsatan Bircan, kalitenin sezon sonuna kadar bu şekilde gitmesi halinde 65 bin tonun üzerine çıkılabileceğini sözlerine ekledi.

Kooperatif Muhabir Allah 

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