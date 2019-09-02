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02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: ''Kuru üzüm fiyatımız 10 liradır'' - İZMİR Haberi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: ''Kuru üzüm fiyatımız 10 liradır'' - İZMİR Haberi

- Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin kürsüye çıkışı ve konuşmasıİZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Ağacı ve orman yangınlarını konuşurken ne yazık ki ağır eleştirildiğimizi söyleyeceğim. Bu kadar ağır eleştiri altındayken, İzmir ve Türkiye genelindeki siyasetçilerimiz bizi 'ormana yetersiz müdahale olduğunu' söyleyerek eleştirirken, yangınları üstlenen PKK'ya bir laf söylemelerini, lanetlemelerini bekliyorduk ama olmadı. Herhalde bundan sonra olacaktır."Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Hem TMO olarak hem Tariş olarak 2019 yılı kuru üzüm fiyatımız 9 numara için 10 liradır. Kuru üzüm üreticilerimizin emeklerinin karşılıklarını korumak için en kısa zaman aralığında alımlara başlıyoruz."

Orman Yangınları Ormana Demirli 

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