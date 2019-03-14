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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 'Bunların siyaseti çamur siyaseti' - İZMİR Haberi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 'Bunların siyaseti çamur siyaseti' - İZMİR Haberi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Bunların siyaseti çamur siyaseti" - İZMİR - Torbalı'da programa katılan çiftçilerlerden görüntüler - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması "Bunların siyaseti çamur siyaseti" - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Patates ekimi biraz geciktiği için erken hasat patates biraz gecikecek gibi duruyor. O yüzden 15 - 20 günlük ihtiyacı karşılayacak seviyede üzere 20 Nisan'da bitecek bir kota getirdik" - "Vatandaşın gönlüne giremiyorlar. Yapabilecekleri tek şey, 'çamur at izi kalsın' Çünkü parti dediğin projesi olur, projeleriyle vatandaşları sevindirir. Bunlarda ne proje var, ne plan var, ne iş var, sadece safsata siyaseti var. Bunların siyaseti çamur siyaseti, bunlardan ne köy olur, ne kasaba olur"İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Patates ekimi biraz geciktiği için erken hasat patates biraz gecikecek gibi duruyor. O yüzden 15 - 20 günlük ihtiyacı karşılayacak seviyede üzere 20 Nisan'da bitecek bir kota getirdik." dedi.
Torbalı ilçesinde bir otelde çiftçilerle bir araya gelen Pakdemirli, AK Parti'nin, Türkiye ve İzmir 'e birçok hizmeti bulunduğunu söyledi.

Demirli 

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