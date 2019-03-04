-toplantıdan görüntü

-hatıra fotoğrafı çektirirken



( NİĞDE ) Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli: "Tanzim satışlarda pirinç satışlarımız başladı" NİĞDE



- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tanzim satışlarından pirinç satışlarının başladığını duyurdu. Bir dizi ziyaretler için Niğde’ye gelen Bakan Pakdemirli, bir otelde üretici ve sektör temsilcileri ile bir toplantı yaptı. Toplantıda yaptığı konuşmasında, ‘‘Tanzim satışlarda pirinç satışımız başladı.

Kilogramı 6 lira ve 5 kiloluk paketlerde satılıyor. Enfeslayon rakamları da bu hayata geçirmiş olduğumuz hem sebzede hem de hububatta tanzim satış uygulamalarıyla enflasyon rakamları düşmeye başladı’’ dedi.

Değerlendirme toplantısında konuşan Pakdemirli, tarımın günlük siyasete malzeme olmasını eleştirdi.

Bakan Pakdemirli; ‘‘Tarımın normal şartlarda siyaseti olmaması lazım günlük siyaseti olan tarım. Herkes ağzına bir şey doluyor ve tarımı kötülüyor. Günlük siyaset içerisinde tarımın olmaması lazım. Gerçekten bu kadar eleştirel durumda mıyız?. Avrupada tarımsal hasılada Türkiye 1. Sırada, Dünyada 50. Sıradadır. Aslında Dünayada toprak kaynaklarının 17. Sırada olmasına rağmen. Türkiye’nin her alanda ilk 10’a girme hedefleri var. Tarımda bu ipi göğüslemişiz. Yeterli mi? Hayır değil problemler var ve hepsinin farkındayız. Küçükbaşta ve Büyükbaş hayvan sayısında Avrupa birinci sıradayız. Yani genel anlamda baktığınız zaman günlük siyasette anıldığı gibi değil. Buraya gelmek için bu başarı çiftçimizin köylümüzün başarısıdır. Büyükbaş sayısı 17 milyon, küçükbaş 45 milyon, kanatlı ise 360 milyon sayısına gelmiş. 2002 yılında tohum üretimimiz 1 milyon 10 bin ton üretimle 11. Sıraya gelmişiz. Niğde ve Nevşehir’de patates tohumuyla ilgili çok iyi yerlere gelmişiz’’ dedi.

Niğde’den çiftçilere birçok destek yapıldığını ifade eden Bakan, açıklamasına şunları söyledi; ‘‘Çiftçimiz elektriği yüzde 12 daha ucuza kullanacak. 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle herhangi bir borcu varsa bunları yeniden yapılandıracağız. Tarım ve Kredi Kooperatifleri çiftçimiz için önemli bir kuruluş. Tarsim sigortasına Tarım kredi kooperatifinden üzerinden yaptıran üreticiler sigorta bedelini hasat döneminde yapacak. Yağışın, selin hortumun ne zaman geleceği belli değil, küçük bir parayla kafamızı rahatça yastığa koyabileceğiz. Eğer yem alacaksak besicimiz yemini şimdi alacak kurbanda ödeyecek. 90 gün vadeli faizsiz mazot alabilecek. Toprak mahsulleri ofisi aracılığıyla arpa alabilecek’’ Bakan Pakdemirli üretici ve özel sektör temsilcileri ile fotoğraf çektirdikten sonra Niğde’den ayrıldı.

