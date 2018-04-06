'Tarım ve İnsan' temalı fotoğraf sergisi - ANKARA Haberi
"Tarım ve İnsan" temalı fotoğraf sergisi - ANKARA - Sergiden detay"Tarım ve İnsan" temalı fotoğraf sergisi - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen yarışmada ödül alan fotoğraflardan oluşan sergi Ankara 'da ziyarete açıldıANKARA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen yarışmada sergilenmeye layık görülen ve "Tarım ve İnsan" temasının işlendiği fotoğraflardan oluşan sergi sanatseverlerin ilgisine sunuldu.Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü binası önünde sergilenen fotoğraflara vatandaşlar ilgi gösterdi.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, tarımın ve toprağın önemi konusunda duyarlılığın geliştirilmesi amacıyla "9. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması" düzenlenmişti.Tarım, hayvancılık, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, her türlü tarım hareketliliğinin işlenmesi, üretici, çiftçi, köylü ve köy yaşamına dair fotoğrafların kabul edildiği yarışmada, değerlendirilen toplam 500 fotoğraftan 120'si sergilenmeye layık görüldü. Yarışmada 1'inciye 8 bin, 2'nciye 7 bin, 3'üncüye ise 6 bin lira ödül verildi. "Tarım ve İnsan" temalı fotoğraf sergisi 1 ay boyunca ziyaret edilebilecek.