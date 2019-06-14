TANAP’tan aldığı destek ile topraksız serada üretim yapacak

-Proje sahibi Ahmet Özoğul'un konuşması

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( KÜTAHYA -ÖZEL) KÜTAHYA



- Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) tarafından, Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir kişiye 191 bin 260 TL’lik hibe desteği verildi.

TANAP Boru hattının geçiş güzergahı olan Domaniç ve bağlı köylerine Sosyal ve Çevresel Yatırım amaçlı hibe desteği sağlandı. TANAP doğrudan hibe desteği ile Tarımda Alternatif Üretim Projesi kapsamında hazırlanan ‘Topraksız Seracılık İçin İlk Adım Polikarbon Sera Yatırımı’ projesi TANAP tarafından, Proje bedeli 191 bin 260 TL’lik hibe desteği onaylanarak Domaniç’te yapımına başlandı. Proje sahibi Ahmet Özoğul, “TANAP boru hattı ilçemizden geçmesi nedeniyle ilçemizin Ziraat Odası, Süt Birliği, Kooperatiflerimiz, Muhtarlıklarımız ve okullarımız olmak üzere TANAP tarafından projelerimizi teslim ettik. Bende bir farkındalık yaratıp sera için müracaat ettim. Projem kabul oldu. Domaniç’te birçok ürünü yetiştirmek üzere kendi hobi bahçelerimizde üretim gerçekleştiriyoruz. Fakat, seracılığın bir farkı olduğundan dolayı bizde bu seralarda daha iyi nasıl ürün alabiliriz, iki mevsimde de ne tür ürün yetiştirebiliriz deneyeceğiz. Polikarbon Topraksız Seramızı bitirmek üzereyiz. Önümüzdeki yıllarda ise ilçe çapında artırmayı da planlamaktayız. Kış şartlarında, marul, soğan, ıspanak bu gibi ürünlerde de İlçe Tarım Müdürlüğü arkadaşlarımız ile istişare ederek çalışmalar gerçekleştireceğiz. Öncelikli hedefimiz, memleketimizin serin olması nedeniyle domatesin daha verimli olacağı yapılan araştırmalarda kanaat getirildi.

Alt yapı çalışmalarımız bitmek üzere memleketimizin güzellikleri içerisine seracılığı ve daha kaliteli sebze ve meyve yetiştirmenin yolunu açmak için biz idarecilerin asil görevidir. Durabey ve Sefa köylerimizde ciddi bir şekilde çilek yetiştiriciliği var. Fakat seracılık olarak yetiştiricilik olmadı. Biz denemelerimizi yaptıktan sonra verim elde edildiğini gördüğümüz anda bu tür seraların yapımı için çalışmalar başlatacağız” dedi.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Deniz Tuluk, “İlçemizin içinde bulunduğu konum itibariyle kış ve sonbahar ayları sert geçmekte, açıkta yetiştirilen sebzeler mayıs ayından önce dikilememektedir. Sera ile yapılan üretimde, serası ile mart, nisan aylarında fide dikimi gerçekleştirilebilmektedir. Böylece kısa zamanda kaliteli ve yüksek verimli ürün alma imkânı olmaktadır. Topraksız sera ile yapılan üretimde daha az su ve gübre kullanılarak ekonomik açıdan daha az masraf ile üretim yapılabilmektedir. Ayrıca yabancı ot sorunu olmamakta ve bitkiler erken dönemde hastalığa yakalanmamaktadır. Bu sayede minimum miktarda ilaç kullanılmaktadır. İlk kurulum maliyeti yüksek olan topraksız sera yetiştiriciliğinde kısa sürede masraflarını ödeyerek ileriki yıllarda yüksek kar elde etmek mümkündür” dedi.



