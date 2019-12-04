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04 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Taciroğlu Yönetim Kurulu Üyesi Yaman Taciroğlu: “Soğuk zincir araç grubumuzla gittiğimiz evlere servis yapmayı deniyoruz”

Taciroğlu Yönetim Kurulu Üyesi Yaman Taciroğlu: “Soğuk zincir araç grubumuzla gittiğimiz evlere servis yapmayı deniyoruz”

RÖPORTAJ

Süt Ürünleri Fabrika Tarım Ziyaretçiler 

-DETAY

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Perakende Günleri 2019 kapsamında konuşan Taciroğlu Yönetim Kurulu Üyesi Yaman Taciroğlu, "E-ticaret platformunu kurduk. Burada bizim hedefimiz en ucuz olmak değil, tüm ürünlerimizi müşterilerimize ulaştırabilmek. Soğuk zincir araç grubumuzla hali hazırla gittiğimiz evlere servis yapmayı deniyoruz" dedi.
Perakende Günleri 2019 ilk günü ziyaretçilerin yoğun katılımı ile gerçekleşti. Panele konuşmacı olarak katılan, Taciroğlu Yönetim Kurulu Üyesi Yaman Taciroğlu, "E-ticaret platformunu kurduk. Burada bizim hedefimiz en ucuz olmak değil, tüm ürünlerimizi müşterilerimize ulaştırabilmek. Soğuk zincir araç grubumuzla hali hazırla gittiğimiz evlere servis yapmayı deniyoruz." dedi.
"Soğuk zincir araç grubumuzla gittiğimiz evlere servis yapmayı deniyoruz" Türk ekonomisi adına tarımı ayağa kaldıracak ürünlerin çok büyük getirisi olduğunu vurgulayan Taciroğlu, "Süt ürünleri firmalarının cirolarının yüzde 90 civarı köylüye homojen olarak ulaşıyor. O yüzden Fransa ve Hollanda’da süt ürünleri firmaları çok özeldir. Özel olmasının nedeni köylüleri yabancılara mahkûm ettirmezler. O yüzden Fransa’da hiçbir süt ürünleri firmasını satın alamazsınız. E-ticaret platformunu kurduk. Burada bizim hedefimiz en ucuz olmak değil, tüm ürünlerimizi müşterilerimize ulaştırabilmek. Soğuk zincir araç grubumuzla hali hazırla gittiğimiz evlere servis yapmayı deniyoruz. Bu bizim ürettiğimiz ürünlerinde tanıtımına neden oluyor. Ürünümüzü tadan insanların, en yakın noktadan ürünü tedarik edebilmesine neden oluyor. E-ticaret tarafında heyecanlıyız. Şu anki iddiamız artı dört araçla bir gün sonra İstanbul, Ankara, İzmir’de 100 lira üzeri olan müşterilerin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor olmamız." şeklinde konuştu.
"Kökenimizin ulaştığı Türkmen köylerine, Suudi Arabistan’a ihraç yapmamız lazım" Konuşmasına devam eden Taciroğlu, "İç piyasayı bizim gibi üretici firmalar mal tedarikini, düzgün kaliteli üretip doğru noktada satabilir. Ancak, bu işin ivmesinin gelişmesinin yolu tarımsal ürünlerimizin ihracatını arttırmamız gerekiyor. Kökenimizin ulaştığı Türkmen köylerine, Suudi Arabistan’a ihraç etmemiz lazım. Aynı zamanda Avrupa’da Türk etnik grubuna da ihracat yapabiliriz. Biz ihracat yaptığımız ülkelerin lokal fabrikası gibi onların beklentilerine cevap verebilir hale gelmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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