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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
'Süt fiyatlarında üretici lehine gelişmeyi yakın zamanda göreceğiz' İZMİR

'Süt fiyatlarında üretici lehine gelişmeyi yakın zamanda göreceğiz' İZMİR

"Süt fiyatlarında üretici lehine gelişmeyi yakın zamanda göreceğiz" İZMİR - AK Parti İlçe Danışma Meclis Toplantısı - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salona gelişi - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması"Süt fiyatlarında üretici lehine gelişmeyi yakın zamanda göreceğiz" - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Üreticinin desteklenmesi açısından süt fiyatlarının daha iyi noktalarda olması gerektiğini düşünüyorum. En yakın zamanda toplanacak Süt Konseyine tavsiye kararı veya bakanlığımızın yönlendirmesi olarak fiyatların artırılması gerektiği mesajını ileteceğiz. Tabii konsey buna karar verecek ama tahmin ediyorum süt fiyatlarında üretici lehine gelişmeyi yakın zamanda göreceğiz"İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Üreticinin desteklenmesi açısından süt fiyatlarının daha iyi noktalarda olması gerektiğini düşünüyorum. En yakın zamanda toplanacak Süt Konseyine tavsiye kararı veya bakanlığımızın yönlendirmesi olarak fiyatların artırılması gerektiği mesajını ileteceğiz. Tabii konsey buna karar verecek ama tahmin ediyorum süt fiyatlarında üretici lehine gelişmeyi yakın zamanda göreceğiz." dedi.
İzmir 'in Kiraz ilçesinde Kaymakam Emin Kaymak'ı ziyaret eden Pakdemirli, daha sonra AK Parti İlçe Danışma Meclis Toplantısı'na katıldı.
Beydağ ilçesinde de AK Parti İlçe Danışma Meclis Toplantısı'na katılan Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, parti kongrelerinin yaklaştığını söyledi.

Pakdemirli, kongrelerde bir ve beraber olunacağını belirterek, "Bu işin bayrak yarışı olduğunu unutmayacağız. Kimin bayrağı önde götürdüğü önemli değil. Sadece bu topluluğun bir parçası olarak bu gururu üzerimizde taşıyoruz." diye konuştu.
Çiftçinin her sıkıntısına çözüm bulmak amacıyla gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Pakdemirli, yeni dönemde de çok daha iyi hizmet verileceğini anlattı.Bakan Pakdemirli, Beydağ'a gelmişken sütü de konuşmak gerektiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Süt fiyatını 2 liraya çıkarmıştık. Ama ben bunu da yeterli görmüyorum. Üreticinin desteklenmesi açısından süt fiyatlarının daha iyi noktalarda olması gerektiğini düşünüyorum. En yakın zamanda toplanacak Süt Konseyine tavsiye kararı veya bakanlığımızın yönlendirmesi olarak fiyatların artırılması gerektiği mesajını ileteceğiz. Tabii konsey buna karar verecek ama tahmin ediyorum süt fiyatlarında üretici lehine gelişmeyi yakın zamanda göreceğiz."Bundan sonra kaliteli üretim yapan üreticinin sütünü daha değerli satacağını vurgulayan Pakdemirli, yakında küçük aile işletmelerine de yüzde 40 hibeli damızlık sığır vereceklerini aktardı.Pakdemirli, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında organik gübre için de çalışmalar yaptıklarına dikkati çekerek, bu gübrenin piyasadakilerden yüzde 30 - 40 civarında daha ucuz olacağını bildirdi.Pakdemirli, meraların daha etkin kullanımı için de çalışmaları olduğunu, Beydağ'da 80 dekar alanda mera ıslah çalışması yaptıklarını kaydetti.
- "Tarım Şurası'na ilgi inanılmaz seviyede"Ekim ayında Tarım Şurası'nı gerçekleştireceklerini anımsatan Pakdemirli, şöyle devam etti:"Şura için çok güzel fikirler geliyor. Tarım Şurası'na ilgi inanılmaz seviyede. Şu ana kadar 17 binin üzerinde plan, bilgi ve proje elimize ulaşmış durumda. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük bilgi hazinesini ve kütüphanesini oluşturuyoruz, bu birincisi. Bakanlıkta böyle bir proje hazinesi yoktu. İkincisi de bu projelerin hepsi 21 çalışma grubundan damıtılarak önümüzdeki 5 yılın tarım planımızı, yol planımızı, iş planımızı çıkartıyoruz."Yarın için bugünden çok daha iyi planlara ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Pakdemirli, "Tohumdan çatala kadar olan bütün süreci bilmemiz lazım." ifadesini kullandı.Bakan Pakdemirli, 11 Kasım saat 11.11'de planlanan "rekor fidan dikimi" etkinliğine ilçedeki vatandaşları davet etti.Toplantıya, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de katıldı.

Yarış Kütüphane Bayrak Yarışı Görece Demirli 

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