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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Suriyelilere ait iş yerlerinde etiket denetimi

Suriyelilere ait iş yerlerinde etiket denetimi

Suriyelilerin iş yerlerine yapılan denetimlerden görüntüler

Yarış Trol 

-Ticaret İl Müdürü İsmail İncesoy’un röportajı

( KİLİS -ÖZEL) KİLİS

- Kilis Ticaret İl Müdürü İsmail İncesoy, yaptı. Nüfusundan fazla Suriyeli barındıran Kilis’te, Ticaret İl Müdürlüğü tarafından kent merkezindeki Suriyelilere ait iş yerlerinde denetim yapılmaya başlandı. Ticaret İl Müdürü İsmail İncesoy,Kilis’teki 400’e yakın Suriyeli esnafı denetlediklerini ifade ederek, “Tüketicinin korunması ve piyasanın gözetilmesi yapmak üzere Kilis’teki, Suriyeli esnafları etiket denetimi yaparak, tarifelerinin olup olmadığını kontrol ediyoruz. Önce etiketlerini koymaları konusunda uyarıyoruz, onlara rehberlik ediyoruz. Daha sonra uymayanlara da gerekli kanuni cezaları tatbik edeceğiz” dedi.
Suriyeliler ile Türk vatandaşları arasında haksız bir rekabet olup olmadığı sorusu üzerine Ticaret İl Müdürü İsmail İncesoy, “Şuanda haksız bir rekabet yok. Eşit olarak, birbirleriyle yarışıyorlar. Piyasaya canlılık getirip, birbirleriyle rekabeti sağlıyorlar. Suriyeliler kendi kültürlerine göre lokantalarını açarak, kendi kültürlerine göre iş yerlerini düzenleyerek, Suriyeliler kendi ticaretini yapıyorlar. Bu ticaretten Kilis halkımız da faydalanıyor” diye konuştu.

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