Suriyeli ve Türk kursiyerler 'İstihdam Fuarı'nda işverenlerle buluştu - İZMİR Haberi
Suriyeli ve Türk kursiyerler "İstihdam Fuarı"nda işverenlerle buluştu - İZMİR - Toplantı salonundan ve katılımcılardan görüntüler - Suriyeli kursiyer Mürvet Meskeci'nin konuşması - Kursiyer Çiçek Yılmaz'ın konuşması - İzmir Ziraat Odaları Birliği Başkanı İbrahim Erdallı'nın konuşması - FAO program sorumlusu Sheikh Ahaduzzaman'ın konuşmasıİZMİR - Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen "Mültecilerin Öz Yeterliliklerinin Arttırılması ve Tarıma Dayalı Geçimlerinin Geliştirilmesi" projesinden yararlanan çoğu kadın Suriyeli ve Türk kursiyerler, İzmir 'de düzenlenen "İstihdam Fuarı"nda işverenlerle bir araya geldi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım